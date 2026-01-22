Sweter z promocji Pepco podbija polskie ulice. Kosztuje tylko 50 zł, a wygląda niczym z francuskiego wybiegu

Pepco zaskakuje nowymi promocjami, oferując modne swetry w niezwykle niskich cenach.

Wśród propozycji znajdziesz klasyczny kardigan w czarno-beżowe pasy za jedyne 50 zł oraz ciepły sweter z modnym motywem za 60 zł.

Sprawdź, jak te i inne swetry z Pepco odmienią Twoją zimową garderobę, nie obciążając portfela!

Modny sweter za 50 zł. Promocje Pepco wbijają w fotel

Ciepły i wygodny sweter to podstawa zimowej garderoby. Sprawdza się zarówno do codziennych stylizacji, jak bardziej eleganckich zestawień. Swetry możemy nosić z ulubionymi spodniami i spódnicami, a także ubierać warstwowo na sukienki. Miłośnicy szaf kapsułowych przekonują, że warto mieć kilka rodzajów swetrów, które dowolnie można stylizować. Współczesna moda nie musi być droga, a dobry i jakościowy sweter możesz kupisz już za kilkadziesiąt złotych. W sklepach Pepco znajdziesz szeroki wybór odzieży dla całej rodziny. W najnowszej ofercie promocyjnej znalazły się przepiękne damskie swetry.

Naszą uwagą przykuł klasyczny kardigan damskie z czarno-beżowe pasy. W promocji Pepco kosztuje jedyne 50 zł. To ponadczasowy model, który nigdy nie wyjdzie z mody. Kardigan z Pepco łączy modę uniwersalną z eleganckim wykończeniem. Świetnie sprawdzi się noszony na co dzień, jak i na większe wyjścia. Wystylizuj go z szerokimi spodniami i elegancką koszulą pod spodem.

i Autor: Pepco/ Materiały prasowe

Ciepły sweter damski za 60 zł!

Kolejną propozycją Pepco, która przyciąga uwagę jest damski sweter z modnym motywem za 60 zł. Świetnie sprawdza się on w chłodniejsze dni. Jest miękki i przyjemny w dotyku. Nie gruzie i nie podrażnia skóry. Rewelacyjnie będzie wyglądać zestawiony z eleganckimi spodniami oraz wełnianym płaszczem.

i Autor: Pepco/ Materiały prasowe

Miłośniczkom kolorów z pewnością spodoba się jasnożółty sweter damski z dekoltem w serek. W promocji Pepco kosztuje tyko 40 zł i świetnie sprawdzi się do codziennych stylizacji. Rewelacyjnie będzie wyglądać zestawiony z ulubioną koszulą. Dekolt w literę "V" podkreśla i wyszczupla szyję. Jest idealny do pracy lub na spotkanie z przyjaciółmi.