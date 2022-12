Szałowy trik na makijaż sylwestrowy krok po kroku. Szybki i prosty, a efekt błysk! Nikt nie uwierzy, że zrobiłaś go sama

Makijaż sylwestrowy 2023. Modne kolory

Sylwester to ta jedna z niewielu nocy w roku, kiedy możemy zaszaleć z makijażem. Wtedy na bok idą stonowane cienie do powiek, którymi malujemy się na co dzień, a o wiele chętniej stawiamy na brokat i intensywne kolory. Trendy w makijażu sylwestrowym raczej nie ulegają większym zmianom w ciągu ostatnich lat. Wciąż króluje złoty makijaż sylwestrowy, a także smookey eyes. Jest jedna ważna zasada przy wykonywaniu make upu na sylwestra - powinien być na tyle intensywny i wyrazisty, aby mógł być zauważony także przy słabym świetle. Ze względu na szampański charakter zabawy, wręcz wskazane jest, aby makijaż sylwestrowy 2023 był pełen blasku.

Makijaż sylwestrowy. Jak go zrobić?

Jeśli chcesz zrobić makijaż sylwestrowy samodzielnie w domu, to pamiętaj o kilku ważnych krokach, które sprawią, ze będzie on wyglądać dobrze i będzie trwały. Przede wszystkim zadbaj o swoją cerę - dzień wcześniej zrób delikatny peeling i dobrze nawilż skórę. Zanim nałożysz podkład i zaczniesz konturować twarz to okolice oczu posmaruj serum liftingującym, aby napiąć delikatną skórę. Oczywiście na skórę twarzy warto nałożyć bazę, która sprawi, że makijaż będzie trwały, a skóra gładka przez długi czas. Tak przygotowana cera jest gotowa na makijaż. Jeśli nie wiesz, jak zrobić makijaż sylwestrowy, to koniecznie skorzystaj z pomocy znanej w sieci makijażystki. Na krótkim nagraniu przedstawiła sposób an makijaż sylwestrowy krok po kroku.

