Ta Polka jest ikoną eleganckich, dojrzałych kobiet. Kopiują ją Włoszki i Francuski. Tak ubierają się eleganckie kobiety po 50-tce

Bogna Sworowska - tak ubierają się eleganckie kobiety dojrzałe

Jak powinny ubierać się kobiety dojrzałe? Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna - jak, chcą! Warto jednak wiedzieć, że wiek w żaden sposób nie identyfikuje szafy i nie ma magicznej granicy lat, po których nie możesz już ubierać kolorowych koszulek lub ulubione mini. Zdarza się, że kobiety dojrzałe w pewnym wieku zaczynają zamykać się w prostych ramach i stawiają na ubrania, które nie zawsze działają na ich korzyść. Pamiętaj, że noworoczne i modne stylizacje odejmują lat i sprawiają, że wygląda się elegancko i szykownie. Panie po 50-tce lubią klasykę. To zawsze się obroni i jest ponadczasowe. Warto jednak, by nawet klasyczne stylizacje miały "pazura", który sprawia, że prezentują się one nowocześnie.

W ostatnim czasie prawdziwą ikoną stylu dla kobiet dojrzałych może być modelka Bogna Sworowska. Od lat inspiruje nie tylko Polki. Sworowska zawsze wygląda przepięknie, a jej stylizacje nie są przerysowane i przekombinowane. Modelka często stawia na klasykę z nieco retro, rockowym wydaniu. Sworowska nie boi się modowych eksperymentów jednak zawsze są one tożsame z jej stylem i osobowością. Często stawia na męskie marynarki zestawione z lżejszym dołem. Takie stylizacje prezentują się elegancko. ale jednocześnie mają w sobie coś odważnego. Sworowska lubi klasyczne kolory i najczęściej wybieranie stylizacje w czerni, beli lub beżach. Nie znaczy to jednak, że całkowicie stroni od kolorów. Świetnie prezentowała się z sukience i kurtce z kolekcji Magda Butrym x H&M. Sworowska pokazuje, że kobiety w pewnym wieku nie muszą rezygnować z modnych ubrań i dodatków i niejednorotnie wyglądają w nich bardziej elegancko niż młodsze koleżanki. Modelka jest idealnym przykładem że najlepszą stylizacją jest pewności siebie i uśmiech na twarzy.