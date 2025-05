To się dzieje. Prawdziwe arabskie perfumy w wielkiej promocji Rossmanna. Zapach wanilii i mandarynki za jedyne 72 zł!

Promocje w Rossmannie. Zmysłowe aromaty arabskich zapachów za jedyne 72 zł

Arabskie perfumy podbijają Polskę. Kobiety pokochały arabskie kompozycje zapachowe. Są one bogate w aromaty i wyjątkowo trwałe. W porównaniu do innych perfum zachwycają mnogością nut zapachowych i swoją nadzwyczajną zmysłowością. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek arabskich zapachów jest Lattafa. To właśnie ich propozycje podbiły polski rynek. Perfumy Lattafa to nie tylko bogate formuły, ale również zdobione flakony. Kojarzą się one z prawdziwym arabskim przepychem. Marka została założona w 1980 roku przez Sheikha Shahida Ahmada i Shoaiba Iqbala. Na początku ich zapachy kierowane były jedynie na rynki arabskie, teraz jednak z powodzeniem podbijają kolejne państwa. W Polsce perfumy marki Lattafa już od ponad roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Zapach LATTAFA Yara to jedna z najpopularniejszych kompozycji. To elegancki i bardzo kobiecy flakon. Kojarzy się z wiosennymi kwiatami i zmysłową eterycznością. Sam zapach LATTAFA Yara to kwintesencja wiosennych wibracji. W nutach głowy mocno osadzona jest orchidea oraz mandarynka. Nuty serca to romans kwiatów i owoców tropikalnych, z kolei nuty bazą stanowi uwielbiana wanilia drzewo sandałowe oraz eleganckie piżmo. Takie połączenie sprawia, że LATTAFA Yara to z jednej strony zapach bardzo kobiecy i delikatny, a z drugiej strony jest to mocna manifestacja elegancji i klasycznych zapachów wyrażanych właśnie poprzez piżmo. LATTAFA Yara w promocji Rossmanna kosztuje jedyne 71,99 zł za flakon ml. Jak na arabskie perfumy przystało również LATTAFA Yara jest zapachem bardzo trwałym z mocno wyczuwalnym ogonem. Jeżeli lubisz kwiatowe i zmysłowe kompozycje to ta jest zdecydowanie warto uwagi. Promocje w Rossmannie potrwają jeszcze do 27 maja.

i Autor: materiały prasowe Rossmann perfumy