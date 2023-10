To będzie modny manicure na zimę 2023/2024. Zupełnie nowe lakiery do paznokci, które sprawią, że zrezygnujesz z klasycznej hybrydy

Przełomowa formuła

Linia Semilac BioColor stworzona została dla kobiet poszukujących produktów dobrych nie tylko dla nich, ale i dla planety. Innowacyjna formuła lakierów oparta jest na składnikach pochodzących z biomasy (m.in. z soi), które naturalnie się odnawiają. W kolekcji znajduje się 11 kolorów. Do ich aplikacji stworzono idealnie dobrany do linii produktów BioColor top oraz bazę „Perfect for BioColor”, zapewniające trwałość produktu do 14 dni. Lakiery z linii Semilac BioColor są światłoutwardzalne i powinny być aplikowane oraz usuwane tak jak lakiery hybrydowe. Produkty mają formułę wegańską.

– Coraz więcej konsumentek sięga po kosmetyki przyjazne naturze – mówi Małgorzata Sakowicz-Myślicka, Marketing Managerka marki Semilac. – To dlatego marka Semilac postanowiła stworzyć innowacyjną formułę BioColor, odpowiadającą na potrzeby kobiet chcących dbać o siebie w zgodzie z naturą. Nowe produkty mają nie tylko bardziej przyjazne środowisku opakowanie, ale także powstały przy wykorzystaniu bioodnawialnych składników, a aż 59% z nich jest pochodzenia naturalnego – dodaje Sakowicz-Myślicka.

Opakowanie przyjazne dla środowiska

Opakowania produktów z linii Semilac BioColor zostały zaprojektowane z myślą o ekologii. Nakrętki wykonane są w 75% z plastiku PCR, tzn. z plastiku pochodzącego z odzysku, który nadaje się do recyclingu (po usunięciu pędzelka), a butelka zawiera recyklingowane szkło. Dodatkowo żaden element opakowania nie zawiera barwników pochodzących z sadzy węglowej (przezroczysty pędzel, butelka i nakrętka).

Zobacz także: Magiczny przycisk suszarki do włosów, który zdziała cuda na kosmykach. Odkrywamy sekret fryzjerów, dzięki któremu Twoje włosy będą gładkie i lśniące

Produkty z linii Semilac BioColor dostępne są jedynie w drogeriach Rossmann w cenie 35,99 zł.

Semilac to marka numer 1 wśród lakierów hybrydowych w Polsce, obecna na rynku od 10 lat. Przeznaczona jest zarówno dla salonów kosmetycznych, jak i do samodzielnego używania w domu. W swojej ofercie ma kosmetyki oraz akcesoria do stylizacji i pielęgnacji paznokci, tj. lakiery hybrydowe, lakiery klasyczne, żele i akrylożele, odżywki do paznokci, oleje do olejowania pielęgnujące skórę wokół paznokci i dłoni oraz urządzenia. Od ponad dekady Semilac wspiera swoje przyjaciółki, zachęcając je do tego, by wierzyły w siebie i żyły w zgodzie ze sobą. Przy okazji swojego dziesięciolecia poszerza portfolio o kolejną innowację, sprawiając, że każda kobieta znajdzie w ofercie marki coś dla siebie i zyska jeszcze większą sprawczość i moc w swoich rękach, niezależnie od tego jaki manicure preferuje.

i Autor: Materiały prasowe Semilac

i Autor: Materiały prasowe Semilac

i Autor: Materiały prasowe Semilac