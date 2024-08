To najbardziej innowacyjna suszarka do włosów! Nowe technologie w służbie pięknej fryzurze

Profesjonalna suszarka do włosów Dyson Supersonic™ jest o 30% mniejsza i o 20% lżejsza, co czyni ją najbardziej precyzyjnym narzędziem do stylizacji firmy Dyson, wyposażonym w technologie o dużej mocy. Nowa, usprawniona grzałka, silnik Dyson Hyperdymium™ oraz inteligentne czujniki RFID w każdej nasadce automatycznie dostosowują silnik i grzałkę, zapewniając kontrolowany przepływ powietrza i temperaturę. Dzięki temu, suszarka równomiernie ogrzewa silny strumień powietrza, umożliwiając szybkie suszenie, precyzyjną stylizację i lepszą kontrolę bez uszkodzeń termicznych, zapewniając szybkie suszenie, gładsze, pozbawione puszenia się i bardziej lśniące włosy.

Czołowi styliści mieli okazję używać Dyson Supersonic r™ do stylizacji włosów podczas nowojorskiego, londyńskiego, mediolańskiego i paryskiego tygodnia mody na sezon jesień-zima 2024 roku.

Zobacz także: Moda na jesień 2024. To będzie trendy

Problem ogólnobranżowy

Firma Dyson od 2017 roku przeprowadziła ankiety i wywiady z 696 stylistami, aby lepiej zrozumieć ich środowisko pracy, nawyki i potrzeby. Inżynierowie Dyson zbadali i rozwiązali stojące przed nimi wyzwania. Według przeprowadzonej analizy stylista zazwyczaj przyjmuje od 4 do 16 klientów każdego dnia, spędzając średnio od 30 do 60 minut na stylizacji każdego klienta, dostosowując swój kąt położenia do 30 razy podczas jednej sesji stylizacji. Urazy związane z przeciążeniem, takie jak zespół cieśni nadgarstka, są bardzo powszechne w społeczności stylistów. Te spostrzeżenia wpłynęły na powstanie profesjonalnej suszarki do włosów Dyson Supersonic r ™, zapewniającej profesjonalistom zwinne i adaptacyjne narzędzie, które reaguje na rzeczywiste potrzeby, zapewniając jednocześnie doskonałe wrażenia i rezultaty stylizacji.

„Profesjonalna suszarka do włosów Dyson Supersonic r™ opiera się na opracowanej przez nas technologii i wiedzy, oferując szybkie suszenie i stylizację wszystkich rodzajów włosów bez uszkodzeń termicznych. Nasza nowa technologia opływowej grzałki opracowana dla tego urządzenia jest pierwszą na świecie, w połączeniu z naszymi silnikami o dużej prędkości umożliwia lekką obudowę i szybki, precyzyjny przepływ powietrza.” - Gavin Galligan, starszy kierownik ds. projektowania i rozwoju, Dyson Beauty

Szczegółowa analiza technologii

Nowy ergonomiczny format

Profesjonalna suszarka do włosów Dyson Supersonic r™ ma wyjątkowy kształt. Ergonomicznie zaprojektowana w rewolucyjnej krzywej "r", waży zaledwie 325 gramów , mniej niż waga butelki lakieru do włosów , kształt pozwala profesjonalistom bez wysiłku dotrzeć tam, gdzie normalnie trudno jest dosięgnąć, zapewniając kontrolę i wygodę pracy.

Usprawniona grzałka przepływowa zapewniająca równomierne ogrzewanie

Opatentowana przez firmę Dyson nowa technologia grzałek jest mała, lekka i niezwykle energooszczędna. Konwencjonalne grzałki wykorzystują otwarty drut owinięty wokół płytek mikowych, powszechnie stosowanych w elektronice, co powoduje powstawanie gorących i zimnych punktów w przepływie powietrza. Naukowcy Dyson szczegółowo zbadali, jak zapobiegać uszkodzeniom termicznym, aby zachować zdrowie włosów. Ich celem jest opracowanie urządzeń, które nie tylko umożliwiają doskonałą stylizację, ale także pomagają zachować włosy w zdrowej kondycji.

Technologia opływowej grzałki przepływowej Dyson to pierwsza zakrzywiona grzałka Dyson w suszarce do włosów, wykonana z symetrycznych folii, które tworzą zawieszoną ścieżkę. Ścieżka ta zapewnia wydajność dzięki maksymalnej ekspozycji na strumień powietrza, przy minimalnym wpływie na szybkość przepływu i wydajność. Powietrze pod wysokim ciśnieniem przechodzące przez unikalną krzywiznę ogrzewa strumień powietrza bardziej równomiernie, bez gorących punktów. Oznacza to, że użytkownik doświadcza zwiększonej równomierności temperatury nawet podczas korzystania z nasadek, wyższej temperatury do stylizacji i szybkiego suszenia włosów bez uszkodzeń termicznych.

Osiągnięcie optymalnej wydajności grzałki przy jednoczesnym zrównoważeniu wagi i objętości było kluczowe dla opracowania suszarki do włosów Dyson Supersonic r™. Ze względu na nowy kształt, inżynierowie mieli za zadanie przeprojektować technologię grzałki Dyson, aby zmniejszyć rozmiar, a jednocześnie zwiększyć wydajność, która zapewni stylistom lżejsze, bardziej zwinne narzędzie do walki z powszechnymi dolegliwościami wśród społeczności stylistów - obolałymi ramionami, matowymi włosami i ekstremalnymi uszkodzeniami termicznymi. Rezultatem jest mała i wydajna grzałka, wykonana z dwudziestu ośmiu 99,9% miedzianych mikrofinów, które równomiernie przenoszą ciepło do strumienia powietrza, zapewniając większą precyzję podczas stylizacji i większy połysk włosów.

Inteligentna kontrola ciepła

Podobnie jak pozostałe urządzenia do pielęgnacji włosów Dyson, profesjonalna suszarka do włosów Dyson Supersonic r™ jest wyposażona w inteligentną kontrolę ciepła. Termistor w postaci szklanego koralika współpracuje z wbudowanym czujnikiem temperatury w grzałce - mierząc temperaturę powietrza ponad 20 razy na sekundę, aby zapobiec ekstremalnym uszkodzeniom termicznym i chronić naturalny połysk.

"Najszybsza zmiana temperatury, jaką kiedykolwiek czułem w suszarce do włosów". - Irinel de Leon, stylistka gwiazd

Zoptymalizowane mocowanie RFID

Profesjonalna suszarka do włosów Dyson Supersonic r™ posiada również zintegrowane czujniki identyfikacji radiowej (RFID) w każdej nasadce, które komunikują się z suszarką do włosów, automatycznie dostosowując silnik i grzałkę, aby zapewnić optymalny przepływ powietrza i temperaturę. Funkcja ta umożliwia intuicyjne dostosowanie urządzenia do każdego rodzaju i stylu włosów. Na przykład dyfuzor ustawiony na niski przepływ i niską temperaturę zmniejsza puszenie się włosów i poprawia wygląd i jakość loki, fale i mocno skręcone włosy. Tryb suszenia zgrubnego wykorzystuje maksymalną moc i przepływ, aby zminimalizować czas suszenia przy zachowaniu kontrolowanego przepływu powietrza.

"Nasze dogłębne testy, badania i spostrzeżenia profesjonalnych stylistów wpłynęły na intuicyjną regulację profesjonalnej suszarki do włosów Dyson Supersonic r™. Ta część podróży rozwojowej pozwoliła firmie Dyson zapewnić profesjonalistom sprawne i adaptacyjne narzędzie, które reaguje na rzeczywiste potrzeby, zapewniając doskonałe wrażenia i rezultaty stylizacji". - Amy Johnson, globalna szefowa działu Hair Care Artistry

Przystawki mają również możliwość zapamiętania ostatnio używanych ustawień, co skraca czas potrzebny na ich dostosowanie. W razie potrzeby użytkownicy mają możliwość dostosowania ustawień do różnych rodzajów włosów i potrzeb.

Inteligentne końcówki

Końcówki w Dyson Supersonic r™ z indywidualnie dopasowanym ustawieniem temperatury i przepływu powietrza zostały zaprojektowana dla wszystkich rodzajów włosów. Nowa końcówka wygładzająca z efektem Coandy przyciąga dłuższe pasma i ukrywa krótsze włosy z tendencją do puszenia się, dając efekt lśniących i wygładzonych włosów. Grzebień z szerokimi zębami zaprojektowany został tak, aby rozplątywać i wyciągać mocno skręcone włosy podczas suszenia.

Zaprojektowana dla stylistów fryzur

Profesjonalna suszarka do włosów Dyson Supersonic r™ została stworzona dla stylistów, ceniących sobie wygodę, szybkość stylizacji, lekkość i innowacyjność, przy intensywnym trybie pracy. Nowe urządzenie wyposażone jest w trzy precyzyjne ustawienia przepływu powietrza i cztery tryby ogrzewania, w tym stały zimny strumień, z ergonomicznie rozmieszczonymi elementami sterującymi w zasięgu kciuka i wskaźnikami LED na uchwycie. Dzięki nowym funkcjom oraz dłuższemu przewodowi o długości blisko 3 metrów, który zapewnia większą elastyczność i zasięg, styliści z łatwością mogą korzystać z narzędzia bez przerywania sesji stylizacji.

Dodatkowo, głęboko obciążony filtr został zaprojektowany tak, aby wychwytywać zanieczyszczenia, takie jak lakiery do włosów, produkty do stylizacji i inne zanieczyszczenia powietrza w salonie, za pomocą konstrukcji siatki 3D. Dzięki temu urządzenie może działać dwa razy dłużej między czyszczeniami, zachowując swoją wydajność.

i Autor: materiały prasowe Dyson

i Autor: materiały prasowe Dyson

i Autor: materiały prasowe Dyson