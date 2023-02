Trendy pielęgnacyjne, które będą rządzić w tym roku. Polki coraz częściej stawiają na to...

To najpiękniejsze perfumy z Rossmann dla kobiet po 50-tce. Kosztują mniej niż 100 zł, a pachą luksusem

Jakie pielęgnacyjne trendy będą w modzie w najbliższym czasie? Po jakie produkty BasicLab warto sięgnąć w najbliższym czasie?

Ekspert marki BasicLab Dermocosmetics: Trendy pielęgnacyjne zmieniają się w kierunku poszukiwania przyczyn problemów skórnych, a nie walki ze skutkami. Wiele dermatoz, np. trądzik czy AZS, powiązanych jest z zachwianą równowagą bariery hydrolipidowej (BHL) lub nieprawidłowo funkcjonującym mikrobiomem.

W BasicLab od początku istnienia marki komunikujemy, jak istotna jest równowaga BHL, dlatego wśród gamy produktów mamy liczne sera i kremy, które wspierają naturalną warstwę ochronną skóry. Wśród nich są m.in. sera i kremy ceramidowe, które świetnie sprawdzają się w tym zadaniu.

W ostatnim czasie linie produktów poszerzył także specjalistyczny krem wyciszający na bazie prebiotyków. To innowacyjny produkt, który pomaga balansować mikrobiom skóry, czego efektem jest m.in. zmniejszenie ilości wyprysków, redukcja widoczności porów i wyraźnie gładsza skóra.

Jak powinna wyglądać pielęgnacja na wiosnę? Z jakich składników aktywnych warto zrezygnować, a jakie wprowadzić?

Suche powietrze, mróz i zimowe opady dość mocno osłabiają kondycję naszej skóry. Wiosną powinniśmy zapewnić jej odpowiednie wsparcie, by odzyskać zdrowy i promienny wygląd.

Dokładna eksfoliacja, wsparcie bariery hydrolipidowej i odżywienie skóry – to trzy filary wiosennej pielęgnacji. Pierwszy filar pomaga usunąć z twarzy martwy naskórek, drugi odbudowuje skórę po zimowej pogodzie, a trzeci wspiera jej zdrowie odpowiednią dawką składników odżywczych, aby zapewnić promienny i zdrowy wygląd.

Wiosną radzimy zrezygnować z bardzo agresywnych kuracji kwasowych i wysokich stężeń retinoidów. Taka pielęgnacja w połączeniu z większą ilością słońca może przyczynić się do powstania przebarwień.

Zdecydowanie lepiej skupić się na odżywieniu skóry z pomocą odpowiednich składników odżywczych, które będą dopasowane do potrzeb cery.

Zobacz także: Horoskop cygański. Starodawna wiedza Romów zdradzi Twą przyszłość. Czeka Cię wielkie cierpienie, a może otworzy się róg obfitości?

Jakie składniki aktywne o działaniu przeciwstarzeniowym można stosować wiosną? Po co powinny sięgać kobiety, które wiosną i latem nie chcą stosować retinolu i kwasów?

Kobiety, które nie chcą stosować retinolu i kwasów w miesiące letnie, powinny skupić się w swojej pielęgnacji na składnikach nawilżających, regenerujących i antyoksydacyjnych.

Najlepszą prewencją starzeniową jest zdrowa skóra. Jej fundamentem są aminokwasy, które są głównym składnikiem naturalnego czynnika nawilżającego (NMF) i budulcem wszystkich białek, m.in. kolagenu czy elastyny. Kosmetyki z aminokwasami wsparte o inne składniki nawilżające i regenerujące, np.trehalozę czy ceramidy, zapewnią skutecznie działanie anty agingowe bez ryzyka powstania przebarwień.

Kluczowe są także antyoksydanty, które będą walczyć ze szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Witamina C, witamina E czy resweratrol będą skutecznie przeciwdziałać inflamaggingowi, czyli zewnątrzpochodnemu starzeniu się skóry.

Powyższą grupę składników warto uzupełnić także o peptydy. Skutecznie redukują zmarszczki mimiczne, a także poprawiają gęstość i napięcie skóry.

W gamie produktów BasicLab mamy przeciwzmarszczkowe kosmetyki AMINIS, które świetnie sprawdzą się także wiosną i latem. Zawierają one niemal wszystkie ww. składniki i małe stężenie retinolu, które z powodzeniem może być stosowane latem.

Jakie jest TOP4 produktów BasicLab, które rekomendują Panie na wiosnę dla skóry suchej i tłustej?

Potrzeby skóry suchej i tłustej różnią się diametralnie, dlatego musimy wprowadzić tutaj rozróżnienie:

TOP4 produkty BasicLab, które będą stanowić idealną wiosenną pielęgnację do skóry tłustej to: emulsja normalizująca z komórkami macierzystymi z noni, emu-żel do twarzy z ektoiną, serum z niacynamidem oraz lekka emulsja ochronna 50+.

TOP4 produkty BasicLab, które pokocha wiosną każda skóra sucha to: nasza nowość: krem trehalozowy (o lekkiej lub bogatej konsystencji), serum z ceramidami, liftingujące serum pod oczy i lekki krem ochronny SPF50+.

i Autor: Materiały prasowe BasicLab

i Autor: Materiały prasowe BasicLab

i Autor: Materiały prasowe BasicLab