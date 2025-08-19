Tylko 70 zł zamiast 200 zł. Reserved wyprzedaje przepiękną sukienkę dla eleganckich kobiet. Idealna na pierwsze dni jesieni jeżeli nie boisz się kolorów

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-08-19 9:39

Koniec lata to początek sezonowych wyprzedaży. W popularnych sieciówkach już teraz można skorzystać z promocji. Przecenionych jest wiele produktów, również modnych ubrań na nadchodzącą jesień. W sklepach Reserved już trwają sezonowe wyprzedaże. Wśród przecenionych produktów znajdziesz przepiękną, elegancką sukienkę, która teraz kosztuje tylko 70 zł!

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe Reserved
  1. Rozpoczęły się sezonowe wyprzedaże w Reserved, oferując szeroki wybór sukienek w atrakcyjnych cenach.
  2. Wśród przecenionych modeli znajdziesz letnią sukienkę midi w cytryny za jedyne 69,99 zł oraz elegancką lawendową sukienkę z peleryną.
  3. To idealna okazja, by odświeżyć garderobę na ostatnie dni lata i nadchodzącą jesień, oszczędzając nawet do 130 zł.
  4. Sprawdź, które fasony Reserved sprawdzą się w Twojej szafie i dlaczego warto pospieszyć się z zakupami!

Sezonowe wyprzedaże w Reserved! Rewelacyjna sukienka za 70 zł

Początek sezonowych wyprzedaży to świetna okazja, aby odświeżyć swoją garderobę na nadchodzącą jesień. W ofercie wyprzedażowej sieci Reserved każdy znajdzie coś dla siebie. Popularna sieciówka w promocji oferuje szeroki asortyment przepięknych sukienek. Za mniej niż 100 zł można kupić letnie fasony, które świetnie sprawdzą się na ostatnie tygodnie wakacji. Ciekawą propozycją jest wzorzysta sukienka midi w print w cytryny. W promocji Reserved kosztuje ona 69,99 zł (cena regularna to 159,99 zł). To przepiękny model na wakacje w stylu dolce vita. Sukienka ta posiada bufiaste, krótkie rękawy i dekolt w literą "V", który przepięknie wyszczupla szyję. Gumka na plecach sprawia, że sukienka dopasowuje się do ciała i zawsze wygląda przepięknie. Jeżeli wzór w cytryny nie jest dla Ciebie, to sukienka z promocji Reserved dostępna jest również w innych wariantach kolorystycznych.

Autor: materiały prasowe Reserved

70 zł zamiast 200 zł. Sukienka na jesień na wyprzedaży Reserved

Ciekawą propozycją z wyprzedaży Reserved jest także lawendowa sukienka z peleryną na jedno ramię. To elegancka sukienka, która sprawdzi się zarówno na większe imprezy, jak i na co dzień. Na wyprzedaży Reserved kosztuje ona zaledwie 69,99 zł (cena regularna 199,99 zł). Wykonana jest ona z gładkiej tkaniny, a długie rękawy sprawiają, że nada się ona na pierwsze dni jesieni. Długość za kolano to klasyka, która nigdy nie będzie wyglądała źle.

Autor: materiały prasowe Reserved
