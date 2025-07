W poniedziałek się zacznie! W promocji Biedronki perfumy inspirowane legendarnymi zapachami. Nuty Paco Rabanne za 35 zł! Latem pachnij różą i czerwoną mandarynką. Nikt się nie oprze

Nowa gazetka promocyjna Biedronki. Zapachy inspirowane legendarnymi perfumami za 35 zł

Od tysięcy lat piękne zapachy budzą fascynację i kojarzą się z luksusem. Już w starożytności znano aromatyczne właściwości olejków eterycznych, które wykorzystywano zarówno w obrzędach religijnych, jak i jako afrodyzjaki w sypialni. Przez setki lat pozyskiwanie olejków eterycznych było bardzo drogie i były one zarezerwowane dla najbogatszych. Dzisiaj to się zmieniło, a piękne i długotrwałe zapachy nie kosztują już fortuny. W najnowszej promocji Biedronki znajdziesz wyjątkowe okazje cenowe ma zmysłowe zapachy. Kupując dwa flakony męskich zapachów Lucca Cipriano za każdy z nich zapłacisz 19,99 zł. W promocji Biedronki znajdziesz również damskie mgiełki marki Be Beauty. Przy zakupie dwóch wybranych produktów za jeden zapłacisz jedynie 7,99 zł. To jednak nie wszystko, najnowsza promocja Biedronki to także przeceny na kompozycje zapachowe marki Made in Lab. Jest to marka, która zajmuje się produkcją zapachów inspirowanych legendarnymi perfumami. W promocji Biedronki kupując dwa flakony za każdy zapłacisz 34,99 zł. Do wyboru są zarówno aromaty dla mężczyzn, jak i dla kobiet.

Panowie w promocji Biedronki powinni zwrócić uwagę na zapach Made in Lab 01. To inspiracja kultowym Paco Rabanne 1 Million. Made in lab 01 zniewala zmysły i pobudza pożądanie. To typowo męski zapach łączący cytrusowe nuty z elegancką indyjską paczulą. Jest idealny dla pewnych siebie mężczyzn, którzy lubią podkreślać swój charakter. Made in Lab 01 w nutach głowy zniewala miętą i czerwoną mandarynką. W kolejnych warstwach zapachu wyczuwalna jest róża, cynamon i przyprawy. Bazę zapachu stanowi skóra, paczula oraz bursztyn.

Dla kobiet w promocji Biedronki jest Made in Lab 10. To zapach inspirowany YSL Black Opium. To charakterystyczna i elegancka kompozycja, która kojarzy się z pięknem oraz wyrafinowanym stylem. Łączy w sobie kontrastujące akordy tworząc oryginalną całość. Made in Lab 10 to gruszka, różowy pieprz oraz kwiat pomarańczy. W dalszych warstwach uwalnianych po kontakcie ze skórą wyczuwalna jest kawa, jaśmin oraz gorzki migdał. W nutach bazy znalazła się wanilia, paczula, a także drzewo kaszmirowe. Made in Lab 10 to ponadczasowy zapach idealny do noszenia zaórwnoe latem, jak i zimą.

i Autor: materiały prasowe Perfumy w Biedronce