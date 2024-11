i Autor: materiały prasowe Eau Thermale Avène

Witamina C w codziennej pielęgnacji. Postaw na innowacyjne rozwiązania!

Wspiera syntezę kolagenu, neutralizuje wolne rodniki, rozjaśnia przebarwienia – to tylko niektóre z funkcji, jakie pełni witamina C. Ze względu na swój dobroczynny wpływ, jest ona skutecznym sposobem na wsparcie naturalnego blasku i zdrowia skóry. Laboratoria dermatologiczne Avène stworzyły innowacyjną gamę VITAMIN ACTIV Cg, której główny składnik stanowi prekursorska witamina C w postaci glukozydu askorbylu (Cg). Składnik ten jest mniej wrażliwy na utlenianie, dzięki czemu jest jeszcze efektywniejszym wsparciem codziennej pielęgnacji.