Wyglądaj jak gwiazda. Zainspiruj się Emily Ratajkowski z Jenny Fairy i CCC

Bonjour! Emily Ratajkowski pojawiła się w najnowszej kampanii marki Jenny Fairy wcielając się w rolę stylowej paryżanki. Ty możesz wyglądać równie stylowo! Zainspiruj się lookami topmodelki i odwzoruj stylizacje w paryskim stylu przy pomocy obuwia i dodatków, które znajdziesz w salonach stacjonarnych CCC, na ccc.eu oraz w aplikacji mobilnej.

Przeciwieństwa się przyciągają? Oui! Czerń i biel w duecie to jedno z najmodniejszych zestawień kolorystycznych tego sezonu. Czarny total look w którym pojawia się Emily Ratajkowski, został przełamany stylowymi, białymi flatformami w klimacie lat 90. Kontrastująca midi torebka marki Jenny Fairy idealnie dopełnia to zestawienie!

i Autor: Materiały prasowe CCC

Ideala propozycja dla miłośniczek dziewczęcego stylu? Paryżanki stawiają na jasne kolory, dlatego idealnym wyborem będzie kremowy zestaw z długim rękawem. Zainspiruj się grzecznym lookiem Emily Ratajkowski, który urozmaicisz podkolanówkami. Całość idealnie dopełnią klasyczne balerinki, które ponownie wracają do łask! Pastelowa torebka marki Jenny Fairy świetnie wpisze się w stylizację french girl.

i Autor: Materiały prasowe CCC

Ulubiona marka influencerek doskonale zna się na trendach. Pastelowy look w klimacie lat 60. to prawdziwy crème de la crème tego sezonu. Emily Ratajkowski występuje w ultra dziewczęcej lawendzie. Ty również możesz osiągnąć podobny efekt wybierając prostą minisukienkę w zestawieniu z kolorowymi rajstopami w podobnym odcieniu. Baleriny z klamrą w kontrastujących kolorach oraz urocza mini torebka z motywem pereł perfekcyjnie uzupełnią ten paryski look.

i Autor: Materiały prasowe CCC