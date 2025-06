Wymieszaj z oliwą i nałóż na włosy, a uzyskasz efekt tafli. Nawet suche pasma staną się gładkie i nawilżone. Domowa odżywka do włosów

Wymieszaj z oliwą i nałóż na włosy, a uzyskasz efekt tafli

Pielęgnacja suchych włosów wymaga od nas cierpliwości i systematyczności. Szorstkie, matowe, łamliwe i trudne do rozczesania kosmyki to zmora wielu kobiet. W końcu chyba każda z nas marzy o gładkich, lśniących i zdrowo wyglądających pasmach na głowie. Jedną z podstawowych zasad w pielęgnacji włosów jest ich odżywienie. W tym celu stosujemy maski i odżywki, które mają poprawić kondycję kosmyków. Coraz więcej kobiet stosuje naturalne kosmetyki do pielęgnacji i chętnie wraca do przepisów naszych babć na domowe odżywki do włosów. Jedna z nich jest niebywale prosta w przygotowaniu, a daje oszałamiający efekt tafli na włosach. Gładkie i nawilżone pasma zobaczysz już po pierwszym zastosowaniu. Jak zrobić tę odżywkę do włosów? Wymieszaj z oliwą jeden składnik i nałóż na pasma na 20 minut. Przepis na odżywkę do włosów z naturalnych składników podaję poniżej.

Domowa odżywka do włosów wygładzi je i nawilży. Jak ją przygotować?

Ta prosta w przygotowaniu, ale niezwykle skuteczna odżywka to prawdziwy ratunek dla włosów potrzebujących regeneracji i blasku. Dzięki dwóm naturalnym składnikom pasma staną się perfekcyjnie gładkie, nawilżone i pełne blasku.

Przepis na maskę z żółtka jaja i oliwy z oliwek:

Składniki:

1-2 żółtka jaj (w zależności od długości włosów)

2-3 łyżki oliwy z oliwek (extra virgin)

Przygotowanie i aplikacja:

W miseczce dokładnie wymieszaj żółtka jaj z oliwą z oliwek, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Nałóż maskę na wilgotne włosy, zaczynając od nasady i rozprowadzając ją równomiernie na całej długości. Delikatnie wmasuj maskę w skórę głowy, aby pobudzić krążenie i wzmocnić cebulki włosów. Owiń włosy folią spożywczą lub załóż czepek kąpielowy, a następnie owiń je ciepłym ręcznikiem. Pozostaw maskę na włosach przez 20 minut. Dokładnie spłucz maskę letnią wodą, a następnie umyj włosy delikatnym szamponem.

Odżywka z jajka i oliwy. Właściwości

Żółtko jaja i oliwa z oliwek to duet idealny dla suchych włosów. Odżywka na bazie tych dwóch składników poprawi kondycję, ale też wygląd naszych pasm.

Żółtko jaja: Bogate w proteiny, witaminy (A, D, E, z grupy B) i minerały (siarka, żelazo, cynk), żółtko jaja wzmacnia włosy, odżywia je od nasady aż po same końce, dodaje im blasku i elastyczności. Proteiny zawarte w żółtku pomagają odbudować uszkodzoną strukturę włosa, a witaminy i minerały stymulują wzrost włosów i zapobiegają ich wypadaniu.

Oliwa z oliwek: To naturalny emolient, który doskonale nawilża i wygładza włosy. Zawiera kwasy tłuszczowe, które wnikają w strukturę włosa, odżywiają go i chronią przed utratą wilgoci. Oliwa z oliwek dodaje włosom blasku, ułatwia rozczesywanie i zapobiega puszeniu się.