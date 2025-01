ADAPTOGENNA MOC SKÓRY

Wykorzystując kojącą moc morskiej wody, marka La Mer jest pionierem nauki, której celem jest uwolnienie potencjału naturalnej regeneracji skóry. W ramach przełomowych badań, prowadzonych przez naukowców z Max Huber Research Labs, odkryto, że dzięki swoim niezwykłym właściwościom nasz Concentrated Miracle Broth™ skutecznie wspiera optymalne funkcjonowanie złożonego systemu, dzięki któremu skóra zachowuje swoją naturalną równowagę. W rezultacie skóra jest bardziej wytrzymała, a także lepiej chroniona i ukojona. Przywrócona zostaje również jej równowaga, przy jednoczesnej odbudowie odporności na zewnętrzne stresory oraz tolerancji na podrażnienia. Delikatna skóra w widoczny sposób odzyskuje swoją moc. Proces ten nazywamy adaptogenną inteligencją skóry.

ADAPTOGENNA INTELIGENCJA SKÓRY

Czerpiąc inspirację z niezwykłej skuteczności Concentrated Miracle Broth™, pod względem właściwości wzmacniania i kojenia skóry, La Mer postanowiło jeszcze bardziej zaangażować się w badanie jego potencjału. Opracowany przez markę La Mer Concentrated Miracle Broth™ jest w stanie zapewnić skórze wiele korzyści, wykorzystując do tego na różne sposoby jej adaptogenną inteligencję, a także czyniąc ją bardziej odporną na stresory i podrażnienia w celu osiągnięcia widocznych efektów ukojenia i stabilizacji. The Night Recovery Concentrate, zawierający w składzie Concentrated Miracle Broth™, zapewnia ten adaptogenny efekt, zwiększając tolerancję skóry, a także chroniąc ją przed wzmożoną reaktywnością na poziomie komórkowym, która prowadzi do widocznych oznak nadwrażliwości, pogorszenia się stanu cery, a także procesu starzenia się.

THE LA MER CONCENTRATE COLLECTION

OD SKÓRY DELIKATNEJ I WRAŻLIWEJ DO WZMOCNIONEJ I UKOJONEJ PONAD 20-LETNIE DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE REGENERACJI SKÓRY

Spraw, aby Twoja delikatna skóra znów zyskała moc, używając produktów z The Concentrate Collection, które zawdzięczają swoją skuteczność regenerującym właściwościom Concentrated Miracle Broth™. Bez względu na to, czy pragniesz zapewnić skórze odporność na co dzień, czy też zregenerować ją po wpływie ekstremalnych stresorów, The Concentrate Collection oferuje pełną kurację naprawczą, dzięki której Twoja skóra zostanie wzmocniona i widocznie ukojona.Zainspirowana legendarną uzdrawiającą energią wód morskich, kolekcja wykorzystuje także adaptogenną inteligencję skóry, aby pomóc jej bardziej efektywnie radzić sobie z wysoce szkodliwymi zewnętrznymi stresorami każdego dnia. Korzystanie z produktów z jednej linii daje nam pewność, że składniki uzupełniają się i intensykują swoje działanie. Testy kliniczne wykazały, że aplikowanie na skórę najpierw The Concentrate, a następnie The Night Recovery Concentrate zapewniało skórze podwójną dawkę ukojenia.

THE CONCENTRATE TWOJE CODZIENNE SERUM OCHRONNE

Kultowe, uwielbiane przez wszystkich serum ochronne przynosi skórze równowagę i w widoczny sposób wzmacnia ją dzień po dniu. Concentrated Miracle Broth™ zapewnia skórze idealne odprężenie oraz regenerację, jednocześnie minimalizując widoczne oznaki podrażnienia i chroniąc ją przed stresorami środowiskowymi, których skutkiem mogą być widoczne przedwczesne oznaki starzenia się skóry. Stosując serum codziennie, naturalna ochronna bariera skóry zostaje wzmocniona już po 14 dniach.

THE EYE CONCENTRATE

Doświadcz wyjątkowej mocy naszej najbardziej uwielbianej kuracji do skóry wokół oczu, zawierającej w składzie Concentrated Miracle Broth™. Luksusowa formuła stworzona, aby niwelować wszystkie widoczne oznaki starzenia się delikatnej skóry wokół oczu, zmniejsza widoczność drobnych linii, zmarszczek i cieni, zapewnia efekt liftingu i ujędrnia skórę, a także wzmacnia jej odporność, zapewniając bardziej promienny, zrewitalizowany wygląd. Podwójnie działająca formuła w kontakcie ze skórą zapewnia jej bogate, kojące nawilżenie, a także działanie niezwykle skutecznych, opóźniających jej starzenie się składników. Dzięki ochronie antyoksydantów, aby zapobiec widocznym uszkodzeniom, a także aplikatorowi ze srebrną końcówką, która chłodzi skórę i dobrze wpływa na mikrokrążenie, kuracja ta zapewnia oczom wyjątkowo promienny i młody wygląd.

i Autor: materiały prasowe La MER