Zimowa pielęgnacja skrojona do potrzeb Twojej skóry. Po te składniki aktywne warto sięgać

Oczyszczanie to podstawa

Przedstawiamy najnowszy produkt do pielęgnacji skóry z linii M·A·C Hyper RealTM

Jak wszystkie produkty do pielęgnacji skóry z serii Hyper RealTM , tak samo Fresh Canvas Cream-To-Foam Cleanser został stworzony zgodnie z etosem Skin Artistry – sztuki tworzenia wyglądu skóry. Łączy ona ekspertyzę artystyczną dotyczącą różnorodnych karnacji z nauką o wysokowydajnych produktach, a wszystko po to, aby stworzyć unikalną rutynę, która pomoże Ci osiągnąć idealną cerę. Przez lata M·A·C doskonalił sztukę pielęgnacji, co pozwoliło nam stworzyć szereg kluczowych produktów mających na celu rozświetlenie i jednocześnie podkreślenie efektów makijażowych. Od teraz Fresh Canvas Cream-To-Foam Cleanser to nowy istotny krok w doskonałym przygotowaniu skóry do dalszej pielęgnacji, jak i makijażu. Delikatny lecz oczyszczający Fresh Canvas Cream-To-Foam Cleanser ma bogatą, kremową konsystencję, która zmienia się w gęstą pianę. „Formuła tworzy idealną ilość piany, która umożliwia znacznie więcej niż tylko oczyszczanie” – mówi Bryan Campbell-Leavitt, wiceprezes ds. edukacji globalnej. Nasza nowość zawiera przyjazne dla skóry składniki, w tym ekstrakt z piwonii japońskiej, kationowy kwas hialuronowy i 20% glicerynę, dzięki czemu skutecznie oczyszcza i wygładza, jednocześnie utrzymując nawilżenie skóry, pozostawiając ją miękką i o zdrowym blasku.

Niezależnie od tego, czy jest stosowany w połączeniu z Hyper RealTM Fresh Canvas Cleansing Oil w celu głębokiego, ale nadal delikatnego oczyszczenia, czy też samodzielnie dla szybkiego i dokładnego usunięcia makijażu oraz zanieczyszczeń, nadaje zupełnie nowy wymiar codziennej rutynie pielęgnacyjnej.

i Autor: Materiały prasowe MAC

Skóra pod oczami jest bardzo cienka i podatna na wszelkiego rodzaju zmiany na naszej twarzy. Dodatkowo, wiele osób ma nawyk pocierania oczu, co sprawia, że jeszcze szybciej powstają w tej okolicy zmarszczki. Pamiętaj, że kluczem do pięknego wyglądu skóry jest dobrze dobrana i regularna pielęgnacja. Skórę pod oczami należy nawilżać i dbać o jej odżywienie. Możesz stosować kremy z kofeiną, które dodadzą skórze blasku, a spojrzenie będzie wyglądać na promienne, jak po dobrze przespanej nocy.

Kiehl's Creamy Eye Treatment with Avocado - Odżywczy krem pod oczy z awokado o kremowej konsystencji

Odżywczy krem pod oczy awokado Creamy Eye Treatment with Avocado zapewnia silny zastrzyk nawilżenia, który jednocześnie jest w pełni bezpieczny dla wrażliwej skóry wokół oczu. Poza olejem z awokado bogatym w cenne tłuszcze i nienasycone kwasy tłuszczowe omega w składzie znalazł się m.in beta-karoten, czyli naturalny przeciwutleniacz, który stymuluje produkcję witaminy A. Znajdziemy tu również masło shea, które chroni skórę przed odwodnieniem i przywraca jej jędrność.

i Autor: Materiały prasowe Kiehl's

ESTÉE LAUDER RE-NUTRIV ULTIMATE DIAMOND TRANSFORMATIVE BRILLIANCE SOFT CREME

Nadszedł czas przełomu. Przedstawiamy nowy, niepowtarzalny krem Re-Nutriv Ultimate Diamond Transformative Brilliance Soft Creme od Estée Lauder. Dzięki głęboko regenerującej i nawilżającej formule o aksamitnym wykończeniu skóra sprawia wrażenie młodszej w dotyku i wyglądzie – to efekt innowacyjnej technologii Re-Nutriv SIRTIVITY-LP™, która skutecznie pomaga odwracać oznaki starzenia.

Odwróć widoczne oznaki starzenia się — młodsza skóra w dotyku i wyglądzie. Poprawie ulega 6 kluczowych wskaźników młodości – Blask, Przebarwienia, Zmarszczki, Gładkość, Jędrność i Ślady po wypryskach.

Skóra wygląda na jaśniejszą, bardziej wyrównaną i nieskazitelną, ponieważ jej wewnętrzny blask wydaje się zwiększony.

Zmniejszona widoczność przebarwień. Pory wydają się zminimalizowane.

Wzmocnienie młodzieńczego wyglądu skóry. Skóra jest jędrniejsza, odzyskuje młodzieńczą elastyczność i sprężystość.

Redukcja podrażnień. Skóra jest ukojona, co pomaga zapobiegać powstawaniu przebarwień.

Skóra jest nawilżona, napięta i odświeżona.

i Autor: Materiały prasowe Estee Lauder

SEPHORA COLLECTION All Day Hydrator - Nawilżający krem do twarzy

Ten lekki, bezzapachowy krem na dzień SEPHORA COLLECTION, zawierający 96% składników pochodzenia naturalnego i koktajl przeciwutleniaczy, zapewnia skórze elementy potrzebne do zachowania naturalnego blasku. Działa również jako tarcza ochronna przed czynnikami zewnętrznymi. Konsystencja tego ultralekkiego, łatwego w aplikacji kremu-mleczka na dzień stanowi doskonałą bazę pod makijaż.

i Autor: Materiały prasowe Sephora

W obliczu wzrastającego zainteresowania konsumentów nieinwazyjnymi zabiegami estetycznymi, FOREO z dumą prezentuje UFO™ 3. Zamknięte w designerskiej formie, UFO™ 3 łączy w sobie cztery zaawansowane technologie. Urządzenie korzysta z leczniczej terapii światłami LED, która stanowi delikatny, nieinwazyjny i skuteczny sposób na odnowienie i odmłodzenie skóry, nadając jej promienny i odżywiony wygląd. Urządzenia UFO™ 3 oferują pełne spektrum światła LED, z różnymi długościami fali, aby sprostać różnym potrzebom skóry W przeciwieństwie do tradycyjnych kremów nawilżających i masek, UFO™ 3 dostarcza głębokie, długotrwałe nawilżenie dzięki technologii Hyper-Infusion, która pomaga wprowadzić aktywne składniki z twojej pielęgnacji głęboko w skórę, tam, gdzie działają najlepiej.