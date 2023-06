Zjawiskowa sukienka z promocji Biedronki. To idealny fason na upalne dni. Cena wbija w fotel

Promocje z gazetki promocyjnej Biedronki. Piękna sukienka na lato za 35 zł

Promocje w Biedronce. Kiedy za oknami robi się coraz cieplej, to wiele kobiet chętniej wybiera sukienki i spódnice. Są one przewiewne i bardzo wygodne. Warto mieć w swojej szafie klasyczną, casualową sukienkę, która niejednokrotnie uratuje kryzys ubraniowy z cyklu "nie ma co na siebie włożyć". Taką opcją może być letnia sukienka z najnowszej promocji Biedronki. Już teraz w sklepach sieci znajdziesz sukienki Tom&Rose w cenie 34,99 zł. To uniwersalne fasony, które pasują każdej kobiecie, bez względu na wiek. Do wyboru jest kilka wersji kolorystycznych. Sukienka z promocji Biedronki posiada luźny krój (dzięki czemu idealnie sprawdzi się podczas upalnej pogody) oraz grube, wiązane ramiączka. Prosty dekolt idealnie zamaskuje większy biust i będzie komfortowy podczas noszenia. Sukienka Tom&Rose z promocji Biedronki dostępna jest w rozmiarach od "S" do "XL". Ten fason nigdy nie wyjdzie z mody Jeżeli szukasz wygodnej sukienki, która posłuży Ci przez wiele sezonów, to propozycja Biedronki zdecydowanie jest godna uwagi.

i Autor: materiały prasowe Biedronka promocje

