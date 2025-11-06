Polacy uciekają przed jesienią na słoneczną wyspę. Długi weekend listopadowy chcemy spędzić w ciepłym miejscu

Sycylia, zwłaszcza Katania, jest hitem jesiennych wyjazdów Polaków, odnotowując rekordowy wzrost rezerwacji na długi weekend listopadowy.

Wzrost zainteresowania nowymi kierunkami, takimi jak Rumunia, Albania czy Wietnam, pokazuje zmieniające się preferencje podróżnych.

Chcesz dowiedzieć się, dlaczego Polacy są gotowi płacić więcej za podróże jesienią i jak Kiwi.com zapewnia spokój ducha w przypadku zmian w planach?

Wraz ze zbliżającym się długim weekendem z okazji Święta Niepodległości (7–11 listopada), nowe dane od Kiwi.com pokazują, że Sycylia jest najpopularniejszym kierunkiem jesiennych wyjazdów Polaków w tym roku. Włoska wyspa, a w szczególności Katania, kontynuuje swoją dobrą passę, przyciągając największą liczbę podróżnych z Polski zarówno podczas weekendu Halloween, jak i listopadowego przedłużonego urlopu. Rezerwacje na długi weekend wzrosły o 46% w porównaniu z rokiem 2024, co dowodzi, że Polacy chcą naładować baterie przed zimą, nawet jeśli oznacza to nieco wyższe koszty niż w ubiegłym roku czy w sezonie letnim. Zaskoczeniem w zestawieniu jest Finlandia, która pokazuje, że nie wszyscy gonią za słońcem, część podróżnych poszukuje północnego uroku i przytulnego, zimowego klimatu.

Nowe kierunki podróży: Rumunia, Albania, Finlandia i Wietnam

W listopadzie Polacy wykazują także rosnącą ciekawość wobec nowych kierunków. Z danych Kiwi.com wynika, że Rumunia odnotowała imponujący, aż 460-procentowy wzrost zainteresowania rok do roku, a tuż za nią plasują się Albania, Węgry, Finlandia i Wietnam, gdzie podróżni zaczynają otwierać sezon na azjatyckie wyjazdy.

Niezmiennie silną pozycję utrzymują jednak klasyczne kierunki: Włochy, Hiszpania i Tajlandia zajmują czołowe miejsca w pierwszej dziesiątce. Podczas gdy Azja oferuje pełnię lata w listopadzie, Finlandia ponownie zaskakuje, dowodząc, że nie każdy marzy o słońcu, a wielu szuka północnego uroku i zimowego klimatu.

Jesienny faworyt podróży Polaków

Według danych Kiwi.com, Katania jest najczęściej wybieranym kierunkiem podróży Polaków w listopadzie, notując 60-procentowy wzrost rezerwacji rok do roku w czasie weekendu Halloween. Trend ten utrzymuje się również w długi weekend listopadowy, gdy podróżni szukają krótkiej ucieczki do ciepła i słońca, zanim nadejdzie zima.

„Listopadówka” zyskała w tym roku wyraźnie na popularności – zauważa Kiwi.com. – Pomimo nieco wyższych cen biletów lotniczych w porównaniu z latem, chęć podróżowania wciąż rośnie.

Rezerwacje na przedłużony weekend wzrosły o 46% w porównaniu z rokiem 2024, co pokazuje, że Polacy chcą odpocząć przed zimą, nawet jeśli wiąże się to z wyższymi kosztami. Średnia cena biletu w tym roku wynosi 161 euro, w porównaniu do 149 euro w 2024 roku i 155 euro w sezonie letnim.

Ceny lotów w listopadzie

Podczas tygodnia Halloween bilety lotnicze były niemal o 10% tańsze niż tydzień wcześniej i wyraźnie poniżej poziomów sezonu letniego. Jednak w okolicach listopadowego długiego weekendu sytuacja się zmienia, ceny są nieco wyższe niż latem, ale nie zniechęca to podróżnych. Wręcz przeciwnie, wzrost liczby rezerwacji sugeruje, że Polacy coraz częściej stawiają na doświadczenia i elastyczność, a nie tylko na koszt.

Spokój ducha z Gwarancją Kiwi.com

Aby zapewnić podróżnym bezstresowe doświadczenia, Kiwi.com oferuje Gwarancję Kiwi.com, dzięki której w przypadku odwołania lotu klienci otrzymują natychmiastowy zwrot w formie kredytu Kiwi.com. Podróżni mogą natychmiast zarezerwować alternatywne połączenie, a Kiwi.com pokryje różnicę w cenie. Gwarancja obejmuje również usługę odprawy, dzięki czemu wystarczy pojawić się na lotnisku i cieszyć się podróżą, bez stresu, z przyjemnością.