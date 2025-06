Biorę stary zmywak, wysypuję to i przecieram pożółkłą deskę sedesową. W kilka minut wszystkie plamy i zacieki ścirerają się ścierką. Mistrzowski sposób na czyszczenie deski sedesowej

Wysyp to na zmywak i dodaj wody. Przepis na domową pastę do czyszczenia deski sedesowej

O tym, że czyszczenie toalety to sprawa podstawowej higieny nikogo nie trzeba przekonywać. Toaleta to jedno z najbrudniejszych miejsc w całym domu. W muszli klozetowej osadzają się setki tysięcy bakterii oraz drobnoustrojów, które potencjalnie mogą być groźne dla naszego zdrowia. Mało osób zdaje sobie jedna sprawę, że najważniejszych elementem toalety, o którym należy pamiętać podczas sprzątania jest deska sedesowa. Według badań Gerby cytowanych przez Onet, na calu kwadratowym przeciętnej deski sedesowej jest około 50 różnego rodzaju bakterii. A to przecież deska sedesowa jest tym elementem toalety, który regularnie dotykamy dłońmi. Badania te pokazują, jak ważne jest czyszczenie deski sedesowej oraz dokładnie mycie rąk.

Na desce sedesowej poza bakteriami osadzają się także zabrudzenia wytrącające się ze spuszczanej wody. To między innymi kamień, zacieki oraz żółte plamy, które wżerają się w powierzchnie deski sedesowej. Tego rodzaju zabrudzenia są trudne do usunięcia i zwykłe przecieranie wodą z płynem na niewiele się zdaje. Do czyszczenia pożółkłej deski sedesowej najlepiej sprawdzą się delikatnie wybielające środki. W domowych zapasach takim środkiem jest soda oczyszczona. To naturalny preparat czyszczący, który posiada właściwości wybielające oraz przeciwbakteryjne. Soda oczyszczona zmywa żółte zacieki pozostawiając powierzchnię idealnie biała. Na stary zmywaj wysyp 2 łyżki sody oczyszczonej oraz kilka kropel wody. Przetrzyj deskę sedesową i pozostaw sodę na jej powierzchni na około 15 minut. Po tym czasie zmyj wszystko wodą i gotowe. Na bardzo duże zabrudzenia może sprawdzić się również klasyczny wybielacz do ubrań. Pamiętaj jednak, że jest to substancja bardzo żrąca i zawsze używaj jej w rękawiczkach. Deskę sedesową rozkręć i namocz ją w roztworze wybielacza oraz wody. Po tym czasie dokładnie ją wypłucz i zamontuj ponownie. Wybielacz usunie wszystkie zacieki oraz osadzający się kamień.