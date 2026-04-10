Bratki po nim kwitną jak szalone. Poćwiartuj, zalej wodą i podlewaj kwiaty co 2 tygodnie. Pięknie wybarwi kwiaty i utrzyma je do samego lata. Nawóz do bratków

Bratki to jedne z najpiękniejszych kwiatów zdobiących ogrody i balkony Polaków już od pierwszych dni wiosny. Warto jednak pamiętać, że są to rośliny dwuletnie, co oznacza, że wysiane wiosną kwitną zazwyczaj w następnym roku. I choć bratki nie są kwiatami wymagającymi w uprawie i na pewno każdy poczatkujący ogrodnik świetnie sobie poradzi, to jednak należy zwrócić uwagę na kilka ważnych dla tej rośliny zasad pielęgnacji. To dzięki niej bratki będą pięknie rosły i długo kwitły. Oczywiście nie wolno zapominać o nawadnianiu i zapewnieniu im niezbędnego nasłonecznienia. Jest jeszcze jeden ważny zabieg, który sprawi, że bratki będą pięknie kwitły przez wiele tygodni. Chodzi o stosowanie nawozów do bratków, które wydłużą ich kwitnienie i wzmocnią je na wypadek chorób. W okresie kwitnienia te wiosenne rośliny potrzebują przede wszystkim potasu i fosforu. Dostarczy im je domowy nawóz do bratków ze skórek bananów. Jak go zrobić? Poćwiartuj je, zalej wodą i podlewaj swoje kwiaty co 2 tygodnie, a będą kwitły jak szalone.

Domowy nawóz do bratków przygotowany ze skórek po bananach to bogactwo potasu i fosforu, czyli dwóch składników, które znakomicie wspomagają kwitnienie roślin. Do przygotowania domowego nawozu na obfite kwitnienie potrzebujesz skórki z banana i wody. Skórkę po bananie pokrój na małe kawałki i wrzuć je do litrowego słoika. Zalej je ciepłą wodą tak, aby wypełnić słoik i pozostaw zakręcony na 2 dni. Po tym czasie przecedź płyn i podlej nim bratki w doniczkach lub w ogrodzie. Takie odżywianie bratków warto stosować raz na dwa tygodnie, a będą imponująco kwitły.

Co lubią bratki? Zasady pielęgnacji

W pielęgnacji bratków warto pamiętać, że najlepiej rosną w miejscach słonecznych lub lekko zacienionych. Zbyt duże nasłonecznienie może prowadzić do przesuszenia rośliny, natomiast nadmierny cień osłabia kwitnienie. Gleba powinna być żyzna, przepuszczalna i lekko wilgotna, o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym. Bratki wymagają regularnego podlewania, zwłaszcza w okresach suszy. Należy jednak unikać nadmiernego moczenia gleby, ponieważ może to prowadzić do gnicia korzeni. Warto podlewać rośliny rano lub wieczorem, unikając zwilżania liści, co zmniejszy ryzyko chorób grzybowych. Poza tym trzeba regularnie usuwać przekwitłe kwiaty i nie zapominać o ochronie roślin przed chorobami i szkodnikami. To zapewni bratkom długie i obfite kwitnienie.

