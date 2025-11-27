Chwyć, wykręć i owiń papierem toaletowym. W 3 krokach rozmnożysz grudnika. Będziesz mieć więcej sadzonek i kwiatów na Boże Narodzenie

Dowiedz się, kiedy najlepiej rozmnażać grudnika i jakich pędów użyć, aby zapewnić sukces.

Rozmnażanie grudnika w 3 krokach. Jak to zrobić poprawnie?

Grudnik to jeden z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych w Polsce. Często zdarza się, że obsypuje kwiatami w okolicach Bożego Narodzenia i przepięknie ozdabia wnętrza. Koniec listopada i początek grudnia to czas, gdy grudnik zawiązuje pierwsze pąki. W tym okresie można rozpocząć wzmacniające nawożenie rośliny, dzięki któremu układ korzeniowy i łodygowy będą mieć lepszy dostęp do substancji odżywczych. Jeżeli roślina ma już zawiązane pąki to pod żadnym pozorem jej nie przestawiaj. W innym przypadku paki mogą spaść i grudnik nie zakwitnie w tym sezonie.

Okres kwitnienia także nie jest najlepszy czasem na rozmnażanie i przesadzanie grudnika. Najlepszy moment na takie zabiegi pielęgnacyjne przypada na około 1-2 miesiące po zakończeniu kwitnienia. Zachowanie takiego odstępu czasu pozwala roślinie na odpowiednią regenerację i przejście w okres odpoczynku. Eksperci wskazują, że grudnik jest jednym z najłatwiejszych kwiatów doniczkowych do rozmnażania. Nawet osoby początkujące sobie poradzą. Sprawdź, jak rozmnożyć grudnika.

Jak rozmnażać grudnika?

Najważniejszą zasadą podczas rozmnażania grudnika jest nieużywanie nożyczek czy sekatora. Liści nie powinno się ucinać, a jedynie delikatnie wykręcić. Metoda ta jest bezpieczna do grudnika i zmniejsza ryzyka chorób grzybowych. Eksperci przekonują, że do rozmnażania najlepiej sprawdzą się ciemnozielone, stare pędy. Jeżeli masz już kilka pędów gotowych do posadzenia owiń je mokrym papierem toaletowych i odłóż w jasne miejsce, Gdy papier będzie wysychać możesz delikatnie podlewać go wodą. W momencie, gdy nowe pędy wypuszczą korzenie na długość około 3 cm można rozpocząć zabieg sadzenia ich do doniczek.

Grudnik najlepiej rośnie w lekko kwaśnym i przepuszczalnych podłożu. Sadzonki najlepiej sadzić pojedynczo do doniczek wkładając pędy na kilka centymetrów wgłąb ziemi. Młode osobniki potrzebują stanowiska z rozproszonym światłem i temperatury około 20 stopni Celsjusza. Należy je podlewać niewielką ilością wody, gdy podłoże wysycha. Przez pierwsze miesiące od posadzenia należy wstrzymać się z nawożeniem. Stosowanie odżywek można zacząć jesienią kolejnego roku, aby przygotować młode grudniki do kwitnienia.