Czuły serial z Warszawą w tle. Borys Szyc w nowości twórców Ślepnąc od świateł. Gdzie obejrzeć serial Warszawianka i kiedy jest premiera?

„Warszawianka” to długo wyczekiwany serial z Borysem Szycem, który miał początkowo pojawić się w HBO i platformie HBO Max. Jednak po fuzji Warner Bros. Discovery produkcja została sprzedana SkyShowtime i to właśnie tam będzie można obejrzeć produkcję.

Warszawianka z Borysem Szycem – fabuła. O czym opowiada serial?

Jak podaje SkyShowtime, serial opowiada o tragikomicznych losach czterdziestoletniego playboya, miejskiej legendy, która nieustająco walczy z rzeczywistością, próbując uchwycić sens własnego istnienia we współczesnym świecie. Franek Czułkowski aka Czuły (w tej roli Borys Szyc) to postać głęboko złożona - nieodpowiedzialny imprezowicz, seryjny uwodziciel i jednocześnie przyjaciel wszystkich. Z głową pełną marzeń i talentem pisarskim Czuły skradł serca pokolenia X, ale nie dojrzał. Mając, a potem straciwszy wszystko, próbuje nadać sens współczesnemu światu w otoczeniu najciekawszych postaci miasta.

Monty Sarhan, CEO SkyShowtime, powiedział: „Jako serwis streamingowy stworzony specjalnie dla Europy, SkyShowtime oddany jest prawdziwemu i angażującemu opowiadaniu historii, które bawią i poruszą publiczność na naszych rynkach. Cieszymy się, że już w czerwcu będziemy mogli zaprezentować widzom Warszawiankę - nasz pierwszy polski serial oryginalny. Warszawianka - fantastycznie napisana przez Jakuba Żulczyka i ze świetnym Borysem Szycem w roli głównej - to wciągająca rozrywka w najlepszym wydaniu. To prowokacyjna opowieść dla dorosłych i jesteśmy dumni, że będzie dostępna na wyłączność w naszym serwisie”.

Czuły serial z Warszawą w tle. Borys Szyc w nowości twórców Ślepnąc od świateł

Jak pisaliśmy wyżej za scenariusz do „Warszawianki” napisał Jakub Żulczyk. Autor książki „Ślepnąc od świateł”, dla którego „Warszawianka” jest pierwszym samodzielnym projektem jeśli chodzi o scenariusz.

- „Warszawianka" to historia Franka Czułego - czterdziestolatka, który wciąż jest nastolatkiem. Najlepszego i najgorszego ojca na świecie. Uwikłanego w miasto bajeranta. Dobrego faceta, który wciąż podejmuje złe decyzje. Wciąż zakochanego mężczyzny, który nie ma pojęcia, jak kochać. Niewielu jest takich gości jak Czuły - myślę jednak, że wielu z nas odnajdzie w jego historii część siebie. Serial to dzieło wspaniałej ekipy. Jest przede wszystkim dzieckiem najlepszej producentki Izy Łopuch @madamblond z którą stworzyliśmy "Ślepnąc od Świateł" i z którą stworzymy jeszcze niejedno. Serial kapitalnie wyreżyserował Jacek Borcuch @jacek_borcuch Zdjęcia to Piotr Uzi Uznański @uznanskipiotr_dop. Na ogłoszenie całej, fenomenalnej obsady jeszcze przyjdzie czas, ale nie będę przesadzał, jeśli powiem że @borys.szyc to po prostu czuły. To dobry moment jeszcze na kilka podziękowań. "Warszawianka" to dla mnie potężna sprawa, gdyż jest moim pierwszym samodzielnym creditem jako scenarzysty, poprzednie moje projekty zawsze powstawały w duetach. Nie znaczy to jednak, że pisanie serialu odbywało się w próżni. Swoim humorem, świeżym spojrzeniem i historiami podzielili się ze mną fantastycznie zdolni koledzy, Maciej Buchwald @buchwi Wojtek Friedmann @wojtek_friedmann i Piotr Fiedler. Ten ostatni jest, co warto wspomnieć, oryginalnym pomysłodawcą postaci Czułego – napisał na Instagramie Jacek Żulczyk.

ZOBACZ TEŻ: Niezwykła kobieta, która chroniła rodzinę Anne Frank. To ona uratowała dziennik. Historia nieustraszonej Miep Gies do obejrzenia w serialu „Światełko”. Kiedy premiera?

Warszawianka. Kiedy premiera serialu? „Warszawianka” zadebiutuje w serwisie SkyShowtime w czerwcu 2023. To niestety na razie jedyna informacja dotycząca daty premiery. Wiadomo, że produkcja liczy jedenaście 40-minutowych odcinków. A oprócz Borysa Szyca na ekranie pojawią się także Krystyna Janda i Jerzy Skolimowski w rolach rodziców Czułego, a także m.in. Zofia Wichłacz, Ilona Ostrowska, Paulina Gałązka, Piotr Polak, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Jan Peszek ("Juliusz"), Marta Ścisłowicz , Marianna Zydek, Jakub Wieczorek, Tomasz Włosok , Marcin Januszkiewicz, Maja Pankiewicz, Milena Goździela. W galerii poniżej znajdziesz pierwsze zdjęcia z planu serialu.

Warszawianka - obsada. Kiedy premiera serialu?

„Warszawianka” zadebiutuje w serwisie SkyShowtime w czerwcu 2023. To niestety na razie jedyna informacja dotycząca daty premiery. Wiadomo, że produkcja liczy jedenaście 40-minutowych odcinków. A oprócz Borysa Szyca na ekranie pojawią się także Krystyna Janda i Jerzy Skolimowski w rolach rodziców Czułego, a także m.in.: Zofia Wichłacz, Ilona Ostrowska, Paulina Gałązka, Piotr Polak, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Jan Peszek, Marta Ścisłowicz, Marianna Zydek, Jakub Wieczorek, Tomasz Włosok, Marcin Januszkiewicz, Maja Pankiewicz, Milena Goździela. W galerii poniżej znajdziesz pierwsze zdjęcia z planu serialu.

Sonda Będziesz oglądać serial "Warszawianka"? Tak, zapowiada się ciekawie Nie wiem, może dam mu szansę Nie, nie interesuje mnie to