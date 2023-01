Dlaczego święto Trzech Króli? Gdzie w Europie 6 stycznia jest dniem wolnym od pracy? Sprawdź zwyczaje w Europie

Jak stres wpływa na kondycję naszych włosów? Co zrobić, by włosy nie wypadały?

Dlaczego Święto Trzech Króli? Jakie są imiona?

Święto Trzech Króli, to inaczej święto Objawienia Pańskiego (Epifanii), które wypada 6 stycznia. Tego dnia w kościele katolickim wierni wspominają wędrówkę trzech mędrców, którzy przybyli do Betlejem, by oddać pokłon Chrystusowi. Imiona Trzech Króli, to Kacper, Melchior i Baltazar.

Święto Trzech Króli. Dzień wolny od pracy w Polsce ale nie tylko

Święto Trzech Króli to w Polsce dzień wolny od pracy. Ale nie zawsze tak było. 6 stycznia wrócił do kalendarza świąt ustawowo wolnych w 2011 roku (wcześniej ostatni taki był w 1960r.). Święto Objawienia Pańskiego jest także dniem wolnym w wielu innych krajach Europy - Austrii, Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, Liechtensteinie, Słowacji, Włoszech, Szwecji, Finlandii i na Cyprze. Jak obchodzi się święto Trzech Króli w Europie? Poznaj zwyczaje.

Święto Trzech Króli. Zwyczaje

W Polsce Świętu Trzech Króli towarzyszą kolorowe orszaki i jasełka. Jak obchodzi się ten dzień w innych krajach Europy? We Włoszech święto Objawienia Pańskiego przybrało zwyczajowa nazwę Befana, a jego symbolem jest wiedźma na miotle. Do miast zjeżdżają jarmarczni sztukmistrze i wesołe miasteczka. Najsłynniejsza feta odbywa się w Rzymie na placu Piazza Navona. Święto Trzech Króli w tym kraju, to także dzień, w którym dzieci otrzymują prezenty. Odnajdują słodycze ukryte w tradycyjnych pończochach lub (jeśli były niegrzeczne) cukrowy węgielek. Dniem wolnym stało się ponownie po interwencji papieża Jana Pawła II w 1986 roku. Z kolei w Hiszpanii organizowane są liczne parady i orszaki, podczas których miasta odwiedzają trzej królowie. Podobnie, jak we Włoszech z tego święta najbardziej cieszą się dzieci, które zgodnie z tradycją prezenty świąteczne otrzymują dopiero 6 stycznia. W wigilie święta na progu domu najmłodsi zostawiają smakołyki dla wędrowców oraz wodę i herbatniki dla ich wielbłądów.

ZOBACZ TEŻ: Gdzie na wakacje 2023? Najlepszy kierunek jest bliżej niż myślisz

Święto Trzech Króli w Europie. Austria, Grecja i Cypr

Święto Trzech Króli w Austrii jest dniem wolnym od pracy. Tego dnia kolędnicy przebrani za trzech mędrców niosą gwiazdę - Stern - stąd tez ich nazwa Sternsingen. Kolędowanie jest połączone ze zbieraniem, datków na cele charytatywne. W Grecji i na Cyprze święto Trzech Króli (Epifania – objawienie, ukazanie się) jest związane ze święceniem wód. 6 stycznia Papas (grecki kapłan) wrzuca do morza krzyż, za którym wskakują śmiałkowie uczestniczący w procesji na plaży. Ten, kto wyłowi krzyż - według tradycji - będzie cieszył się zdrowiem i dostatkiem przez cały rok.

Sonda Święto Trzech Króli. Zwyczaje w jakim kraju podobają Ci się najbardziej? W Polsce We Włoszech W Hiszpanii W Grecji Na Cyprze W Austrii