Dodaj szczyptę do porannej kawy. Takie połączenie działa jak spalacz tłuszczu. Na efekty nie będziesz długo czekać

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-04-22 14:07

Wiele z nas nie wyobraża sobie poranka bez ciepłej kawy. To ona dodaje nam energii na cały dzień, ale także lubimy ją za smak. Okazuje się, że kawa może również skute4cznie przyspieszyć spalanie tkanki tłuszczowej i poprawić naszą sylwetkę. Wystarczy dodać do niej szczyptę tej przyprawy, a będzie działać niczym spalacz tłuszczu.

Twoja codzienna kawa – teraz z efektem WOW! Wystarczy jeden składnik, by pobudzić metabolizm

Autor: Getty Image Twoja codzienna kawa – teraz z efektem WOW! Wystarczy jeden składnik, by pobudzić metabolizm
  • Poranna kawa to dla wielu nie tylko rytuał, ale i źródło energii oraz lepszego nastroju.
  • Kofeina może przyspieszać metabolizm i wspomagać spalanie tłuszczu, a pewien dodatek wzmocni ten efekt.
  • Szczypta popularnej przyprawy, dzięki zawartości piperyny, potęguje termogeniczne właściwości kawy.
  • Sprawdź, jak prosta zmiana w przygotowaniu kawy może wspomóc Twoje wysiłki w odchudzaniu!

Dodaj szczyptę do porannej kawy. Takie połączenie działa jak spalacz tłuszczu

Picie kawy to dla wielu nie tylko rutyna, ale i ważny rytuał społeczny. Poranna kawa z bliskimi, szybka kawa na wynos w drodze do pracy czy biznesowe spotkanie przy espresso – bez tego często nie wyobrażamy sobie dnia. Z tego względu kawa stała się po prostu symbolem początku dnia, chwilą na refleksję, a także sposobem na nawiązanie kontaktu z innymi. Wiele osób wprost nie wyobraża sobie innego rozpoczęcia dnia, niż z filiżanką ciepłej kawy. To ona dodaje energii, zwiększa koncentrację, wydajność fizyczną, a także poprawia nastrój. Jednak to nie wszystkie zalety płynące z picia kawy. Kofeina w niej zawarta może przyspieszyć metabolizm i zwiększyć spalanie tłuszczu. I ten efekt można wzmocnić dodając do kawy szczyptę pieprzu. Takie połączenie zadziała niczym spalacz tłuszczu.

Picie kawy z pieprzem. Jak działa na ciało?

Picie kawy z dodatkiem pieprzu (najczęściej czarnego, świeżo mielonego) to praktyka znana w niektórych kulturach, szczególnie na Bliskim Wschodzie, gdzie kawa z przyprawami jest popularna. Dodanie pieprzu do kawy może wpłynąć na organizm na kilka sposobów, głównie ze względu na obecność piperyny w pieprzu. Piperyna jest związkiem znanym z tego, że zwiększa biodostępność wielu substancji, w tym niektórych leków i składników odżywczych. Może to oznaczać, że kofeina z kawy będzie wchłaniać się nieco efektywniej lub jej działanie będzie bardziej odczuwalne. Zarówno kofeina, jak i piperyna mają właściwości termogeniczne, co oznacza, że mogą delikatnie podnosić temperaturę ciała i tym samym przyspieszać metabolizm. Połączenie ich może wzmocnić ten efekt, co potencjalnie może przyczynić się do większego spalania kalorii. Dlatego kawa z dodatkiem pieprzu jest polecana jako element wspierający odchudzanie i spalanie tkanki tłuszczowej. Oczywiście należy pamiętać, że nie zastąpi ona zbalansowanej diety i aktywności fizycznej.

Super Express Google News
Busko -Zdrój
Galeria zdjęć 10
Festiwal Kawy i Czekolady w Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAWA
ODCHUDZANIE