Hortensja będzie kwitła i kwitła. Zakop koło krzewów, a przedłużysz kwitnienie. Domowy nawóz do Hortensji

Hortensje, choć piękne, są wrażliwe na warunki pogodowe, co skraca ich kwitnienie.

Kluczem do długiego kwitnienia jest potas, który wzmacnia roślinę.

Skórki bananów to naturalny i skuteczny sposób na dostarczenie potasu hortensjom.

Dowiedz się, jak prosto wykorzystać skórki bananów, by Twoje hortensje kwitły aż do jesieni!

Hortensja będzie kwitła i kwitła. Zakop koło krzewów, a przedłużysz kwitnienie

Hortensje to jedne z najbardziej zjawiskowych, a co za tym idzie ulubionych roślin ogrodowych wśród Polaków. Soczyście zielone liście, ogromne kwiaty w rozmaitych kolorach od bieli, przez róż i niebieski aż do zieleni, latem zdobią ogrody, balkony i tarasy. Niestety hortensje to także bardzo delikatne rośliny, którym nie służy susza, mocne słońce, ale także obfite deszcze. Dlatego, jeśli chcesz przedłużyć kwitnienie hortensji w swoim ogrodzie, to koniecznie zadbaj o jej odżywienie. Składnikiem, którego hortensja potrzebuje latem na wzmocnienie i kwitnienie jest potas. To właśnie dzięki niemu krzew będzie utrzymywać swoje kwiatostany aż do jesieni, a tym samym zdobić nasz ogród i cieszyć oko. Jednym z najlepszych naturalnych nawozów do hortensji, które są bogate w potas są skórki banana. Jak je zastosować w swoim ogrodzie? Wystarczy, że je rozdrobnisz i zakopiesz w ziemi w okolicy krzewów, a hortensja będzie kwitła i kwitła.

Naturalny nawóz do hortensji przedłuży kwitnienie. Jak stosować skórki banana?

Skórki po bananach to tani, ekologiczny i skuteczny sposób na wzbogacenie gleby wokół hortensji w potas, który jest kluczowy dla obfitego kwitnienia i ogólnego zdrowia tych krzewów. Jak je zastosować? Najłatwiej jest pokroić skórkę w mniejsze kawałki, takie około 2 cm, zakopać je wokół krzewu i na koniec podlać. Skórki będą się rozkładać i stopniowo uwalniać do gleby potas. Dzięki temu nawozowi hortensja będzie kwitła aż do jesieni.

Nawóz do hortensji ze skórek bananów można przygotować również w nieco inny sposób. Pokrój 2 skórki na małe kawałki i wrzuć je do litrowego słoika. Uzupełnij go wodą i odstaw na 3 dni. Przecedź i rozrób z wodą w stosunku 1:1. Tak przygotowanym nawozem podlej hortensje w ogrodzie.