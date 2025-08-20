Hortensja będzie kwitła i kwitła. Zakop koło krzewów, a przedłużysz kwitnienie. Domowy nawóz do Hortensji

Chcesz, aby hortensja w Twoim ogrodzie kwitła możliwie jak najdłużej? Zadbaj o jej odżywienie, a dzięki temu piękne kwiatostany utrzymają się aż do jesieni. Zakop koło krzewów ten jeden składnik, a zadziała niczym nawóz do hortensji, który stopniowo będzie uwalniać składniki odżywcze do gleby. Hortensja dzięki temu będzie kwitła i kwitła.

Nawóz do hortensji

Autor: Shutterstock Nawóz do hortensji
  • Hortensje, choć piękne, są wrażliwe na warunki pogodowe, co skraca ich kwitnienie.
  • Kluczem do długiego kwitnienia jest potas, który wzmacnia roślinę.
  • Skórki bananów to naturalny i skuteczny sposób na dostarczenie potasu hortensjom.
  • Dowiedz się, jak prosto wykorzystać skórki bananów, by Twoje hortensje kwitły aż do jesieni!

Hortensja będzie kwitła i kwitła. Zakop koło krzewów, a przedłużysz kwitnienie

Hortensje to jedne z najbardziej zjawiskowych, a co za tym idzie ulubionych roślin ogrodowych wśród Polaków. Soczyście zielone liście, ogromne kwiaty w rozmaitych kolorach od bieli, przez róż i niebieski aż do zieleni, latem zdobią ogrody, balkony i tarasy. Niestety hortensje to także bardzo delikatne rośliny, którym nie służy susza, mocne słońce, ale także obfite deszcze. Dlatego, jeśli chcesz przedłużyć kwitnienie hortensji w swoim ogrodzie, to koniecznie zadbaj o jej odżywienie. Składnikiem, którego hortensja potrzebuje latem na wzmocnienie i kwitnienie jest potas. To właśnie dzięki niemu krzew będzie utrzymywać swoje kwiatostany aż do jesieni, a tym samym zdobić nasz ogród i cieszyć oko. Jednym z najlepszych naturalnych nawozów do hortensji, które są bogate w potas są skórki banana. Jak je zastosować w swoim ogrodzie? Wystarczy, że je rozdrobnisz i zakopiesz w ziemi w okolicy krzewów, a hortensja będzie kwitła i kwitła.

Naturalny nawóz do hortensji przedłuży kwitnienie. Jak stosować skórki banana?

Skórki po bananach to tani, ekologiczny i skuteczny sposób na wzbogacenie gleby wokół hortensji w potas, który jest kluczowy dla obfitego kwitnienia i ogólnego zdrowia tych krzewów. Jak je zastosować? Najłatwiej jest pokroić skórkę w mniejsze kawałki, takie około 2 cm, zakopać je wokół krzewu i na koniec podlać. Skórki będą się rozkładać i stopniowo uwalniać do gleby potas. Dzięki temu nawozowi hortensja będzie kwitła aż do jesieni.

Nawóz do hortensji ze skórek bananów można przygotować również w nieco inny sposób. Pokrój 2 skórki na małe kawałki i wrzuć je do litrowego słoika. Uzupełnij go wodą i odstaw na 3 dni. Przecedź i rozrób z wodą w stosunku 1:1. Tak przygotowanym nawozem podlej hortensje w ogrodzie.

