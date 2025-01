Jak zaoszczędzić na zakupach jedzenia? Czytaj etykiety, te słowa są kluczowe

Zrób to, a uratujesz marniejącego storczyka. Zamiast podlewać ziemię w doniczce musisz wykonać to prawidłowo. Zimowa pielęgnacja marniejącego storczyka

Co można zjeść po terminie ważności, by się nie otruć, ale nie marnować jedzenia? Okazuje się, że jest dużo tego rodzaju produktów. W dobie wysokiej inflacji, produkty zdatne do spożycia nawet po upływie daty wskazanej na opakowaniu, to także sposób na oszczędzanie. Jeśli zastanawiamy się, co można zjeść po terminie, warto zwrócić uwagę na to, co widnieje na opakowaniu jogurtu czy też oleju. Oprócz samej daty ważności pudełku widnieje także napis „należy spożyć do" lub „najlepiej spożyć przed". Według przepisów słowo „należy” oznacza bezwzględną datę przydatności do spożycia i zazwyczaj dotyczy mięsa lub niepasteryzowanych wyrobów z nabiału. W przypadku słowa „najlepiej” producent sugeruje jedynie, że po upływie konkretnej daty produkt może mieć już inne walory smakowe.

Co można jeść po terminie ważności?

Według ekspertów sporo produktów spożywczych nadaje się do zjedzenia także po upływie terminu ważności. Mąki, kasze ryże i makarony, jeśli są przechowywane w suchym miejscu, można jeść nawet rok po upływie daty zawartej na opakowaniu. Tak samo jest w przypadku nasion roślin strączkowych. Odpowiednio przechowywana fasola, groch czy ciecierzyca nie tracą przydatności do spożycia przez długie lata. Według naukowców Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie tuńczyk w puszce będzie nadawał się do zjedzenia nawet rok po upływie daty na opakowaniu. Podobnie będzie także w przypadku kukurydzy czy fasoli w puszce.

Kawa, herbata, cukier i miód po terminie ważności nadają się do spożycia

Kawa, herbata, sól, cukier oraz przyprawy, to produkty, które można spożywać, nie patrząc na datę ważności. Warunkiem jest oczywiście odpowiednie przechowywanie. Jeśli nie chcemy, by kawa nie straciła swoich walorów smakowych, przesypmy ją do próżniowego opakowania i przechowujmy w zamrażarce. Produktem, który nigdy się nie psuje, jest miód. Mimo że na opakowaniu zazwyczaj widnieje data ważność około 2-3 lat, to śmiało możemy korzystać z niego także po terminie.

Czy nabiał po upływie terminu ważności nadaje się do jedzenia?

Produktami, które są zdatne do spożycia, także po upływie daty ważności są twarde sery np. parmezan, dziugas czy cheddar. Te produkty będą bezpieczne jeszcze kilka dni po terminie zawartym na opakowaniu. W przypadku pasteryzowanego nabiału takiego jak jogurt, mleko UHT czy majonez naukowcy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przeprowadzili badania, w których okazało się, że produkty były zdatne do spożycia także miesiąc, trzy miesiące i pół roku później. Jaja także będą nadawały się do zjedzenia po upływie daty ważności. Jednak w tym przypadku należy zachować ostrożność i bardzo dokładnie sprawdzać jajka przed spożyciem, a także pamiętać, by wykorzystać je jak najszybciej. Podobnie ma się sprawa z gotowym ciastem francuskim. To można wykorzystać nawet do miesiąca po terminie, oczywiście pod warunkiem, że wygląda i pachnie normalnie, czyli nie jest rozmoczone i stęchłe. Z kolei olej będzie nadawał się do spożycia także po upływie daty na opakowaniu, jeśli był dobrze przechowywany. Zapach zjełczałego tłuszczu jest najlepszą wskazówką, że jego czas już minął i lepiej go nie używać.

