Jest pyszna i pięknie wygląda na stole. Kiedy siać rzeżuchę żeby urosła na Wielkanoc 2024? Data siewu i własciwości rzeżuchy

Żeby odpowiedzieć na pytanie, kiedy posiać rzeżuchę, by urosła na święta, trzeba przypomnieć, kiedy w 2024 roku wypada Wielkanoc. Data tego święta jest ruchoma, więc nie da się ustalić konkretnego terminu siewu, który będzie sprawdzał się co rok. Warto też zwrócić uwagę, że zielone listki, które zdobią wielkanocny stół, to w rzeczywistości pieprzyca siewna. Jak tłumaczą eksperci z Lasów Państwowych na swoim FB: - Prawdziwa rzeżucha (Cardamine sp.) jest reprezentowana w Polsce przez kilka gatunków zasiedlających różnorodne siedliska - lasy (np. rzeżucha leśna czy niedawno włączone do rodzaju żywce), mokradła (np. rzeżucha gorzka) czy łąki (np. rzeżucha łąkowa).

Kiedy siać rzeżuchę żeby urosła na Wielkanoc 2024? Ta data jest kluczowa

Wielkanoc 2024 wypada 31 marca. Rzeżucha rośnie dosyć szybko. Wystarczy więc rzucić kilka nasion na podłoże z mokrej waty ustawić na parapecie, podlewać i po kilku dniach możemy cieszyć się zielonymi listkami o ostrym smaku. Jeśli chcemy mieć pewność, że zielony dywanik pojawi się na święta, najlepiej wysiać rzeżuchę w piątek, przed Niedzielą Palmową, która w tym roku wypada 24 marca.

Jak siać rzeżuchę na Wielkanoc? Czy można wysiać rzeżuchę bez waty?

Rzeżucha, a raczej pieprzyca siewna nie ma wygórowanych wymagań. Roślina jest w stanie urosnąć niemal na każdym podłożu. Najczęściej wysiewa się ją na płaskim talerzyku (kartoniku lub pokrywce od słoika), pokrytym watą, którą trzeba mocno zmoczyć. Na tak przygotowanej powierzchni rozsypujemy nasiona (gęsto). Rzeżuchę można wysiać także na wilgotnej ligninie, kilku warstwach ręcznika papierowego, a nawet ziemi. Ważne, by ustawić roślinę w miejscu, w którym nie będzie padało na nią ostre słońce. Najlepsze będzie delikatnie rozproszone światło. Roślina lubi ciepło. Żeby rzeżucha rosła bujnie trzeba pilnować wilgotności podłoża, można ją zraszać kilka razy dziennie.

Rzeżucha nie tylko na Wielkanoc. Jak jeszcze ją wykorzystać?

Przypominamy sobie o niej głównie przed Wielkanocą, kiedy spragnieni wiosny i soczystej zieleni myślimy o dekoracji domu. Nie wiadomo dlaczego, ale przyjęło, że rzeżucha to jeden z elementów dekoracyjnych na wielkanocnym stole i przez pozostałą część roku jest o niej głucho. Tymczasem, warto zrobić krok dalej, poza tradycyjne skojarzenia i odkryć w tej zielonej, drobnej roślince prawdziwy skarbiec zdrowia i smaku. W dodatku kromka świeższego chleba posmarowana, pachnącym wiejskim masłem, posypana świeżo ścięta rzeżuchą z odrobiną morskiej soli sprawi, że domownicy bezapelacyjnie przyznają ci tytuł wiosennego mistrza kanapek. Jakie właściwości ma rzeżucha i do czego ją wykorzystać? Oprócz ozdoby wielkanocnego stołu i właściwości zdrowotnych rzeżucha ma także mnóstwo walorów smakowych. Zawiera olejki eteryczne, którym zawdzięcza ostry, pieprzowy smak. Możemy ją wykorzystać np. jako dodatek do kanapek, sałatek lub zamiast musztardy. Znakomicie sprawdzi się także w zimnym musie z kwaśnej śmietany, który pasuje do pieczonej ryby. Można przygotować z niej także rzeżuchowe masło w sam raz do pieczonego świątecznego schabu.

Rzeżucha. Właściwości zdrowotne, które dostrzegli już Perscy wojownicy

Rzeżucha uprawiana jest od tysięcy lat. Perscy wojownicy przed wielkimi wyprawami zjadali jej listki, by dodać sobie sił do walki. Do Europy przywędrowała z południowo-zachodniej Azji. Jej smak i właściwości doceniano już w starożytnym Egipcie, Grecji, a później Rzymie. Legenda głosi, że do Francji roślina trafiła dzięki Ludwikowi Świętemu. Podczas wyprawy do Vernon król usychał z pragnienia, ale zamiast wody kucharz zaserwował orzeźwiającą sałatkę z rzeżuchy. Zachwycony władca szybko wypromował kiełki w swoim królestwie, a miasto przyjął do swojego herbu. Do Polski rzeżucha dotarła w XV wieku. Ze względu na swoje zdrowotne właściwości była wykorzystywana w medycynie ludowej. Niewielki listki zawierają mnóstwo witamin i minerałów, które korzystnie wpływają na skórę i włosy. Rzeżucha obniża także poziom cukru i oczyszcza organizm.

