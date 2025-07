Koniecznie zrób to teraz z krzaczkami pomidorów! Najważniejszy termin w ich uprawie. Ogławianie pomidorów sprawi, że owoce będziesz zbierać kilogramami!

Jeżeli chcesz zebrać kosze pomidorów zrób to! Ogławianie pomidorów

Ogławianie pomidorów to popularny zabieg pielęgnacyjny, polegający na usunięciu wierzchołka pędu głównego rośliny. Jest to forma cięcia, która ma na celu kontrolowanie wzrostu i pokroju krzaka, a także skierowanie energii rośliny na rozwój i dojrzewanie owoców już zawiązanych. Polega na usunięciu wierzchołka pędu głównego powyżej ostatniego grona owoców, pozostawiając zazwyczaj 2-3 liście nad tym gronem. Dzięki temu roślina przestaje rosnąć w górę i skupia się na dojrzewaniu istniejących pomidorów.

Głównym celem ogławiania pomidorów jest przyspieszenie dojrzewania owoców i zwiększenie plonów. Usuwając wierzchołek pędu, roślina nie traci energii na wytwarzanie nowych kwiatów i owoców, które i tak nie zdążyłyby dojrzeć przed końcem sezonu wegetacyjnego. Energia ta zostaje przekierowana na rozwój i dojrzewanie już zawiązanych pomidorów, co skutkuje większymi, smaczniejszymi i szybciej dojrzewającymi owocami. Ogławianie jest szczególnie ważne w rejonach o krótszym okresie wegetacyjnym, gdzie trzeba zapewnić, że owoce zdążą dojrzeć przed nadejściem chłodów.

Ogławianie pomidorów przeprowadza się zazwyczaj pod koniec lata, około 8 tygodni przed zakończeniem zbiorów, co najczęściej wypada na koniec września. Zabieg ten wykonuje się głównie na krzakach pomidorów wysokich, które charakteryzują się ciągłym wzrostem i potrzebują regulacji. W przypadku pomidorów karłowych, które naturalnie kończą wzrost po zawiązaniu określonej liczby owoców, ogławianie zazwyczaj nie jest konieczne. Należy pamiętać, że termin ogławiania może się różnić w zależności od odmiany pomidora, warunków klimatycznych i indywidualnych preferencji ogrodnika.

Zbieram to w lesie i opryskuję pomidory. Jeszcze nigdy nie miałam tak ogromnych zbiorów

Uprawa pomidorów nie jest trudna i naprawdę nie potrzeba wiele, by cieszyć się pierwszymi dojrzewającymi owocami. Pomidory warto zabezpieczyć przed chorobami (przede wszystkim przed zarazą ziemniaczaną) oraz szkodniki, takimi jak mszyce. Raz na dwa tygodnie warto je również nawozić. Dzięki temu krzaczki z pomidorami otrzymają potrzebną im dawkę składników odżywczych. Do nawożenia pomidorów nie są wymagane kupne nawozy. Z powodzeniem wystarczy to, co znajdziesz w swoim ogrodzie lub lesie. W przypadku nawożenia pomidorów rewelacyjnie sprawdzi się odżywka z wykorzystaniem sosnowych szyszek. To bardzo niedoceniany sposób, który sprawi, że późnym latem będziesz zbierać kilogramy soczystych pomidorów.

Jak przygotować nawóz do pomidorów z sosnowych szyszek?

Nawóz do pomidorów z sosnowych szyszek jest prosty i szybki w przygotowaniu. Wystarczy, że z lasu przyniesiesz kilka szyszek. Włóż je do garnka i zalej wodą. Całość gotuj przez około 20 minut. Gdy wywar ostygnie przelej go do słoika. Przed użyciem wymieszaj odżywkę z wodą w proporcjach 50 ml wywaru na 1 l wody. Raz na dwa tygodnie podlewaj tym pomidory, a zobaczysz, jak pięknie obrodzą. Sosnowe szyszki bogate są w wiele cennych składników odżywczych. Zawierają między innymi potas, cynk oraz wapń. Sprawią, że rośliny szybciej rosną i stają się bardziej odporne na choroby i działanie szkodników.