Masz w domu taką spłuczkę? Prawie ¾ Polaków używa jej źle. Marnuje tysiące litrów wody i płaci większe rachunki

Wiele osób nie korzysta prawidłowo z nowoczesnych spłuczek WC, co prowadzi do niepotrzebnego marnowania wody.

Spłuczki z dwoma przyciskami zostały zaprojektowane, aby kontrolować zużycie wody, oferując mniejszy i większy zrzut.

Niewłaściwe użycie może skutkować zmarnowaniem ponad tysiąca litrów wody rocznie na osobę.

Sprawdź, jak prawidłowe korzystanie ze spłuczki może pomóc w oszczędnościach i ochronie środowiska!

Używasz tak spłuczki WC? Prawdopodobnie robisz to źle

Technologie towarzyszą nam na każdym kroku. W obecnym świecie nie wyobrażamy sobie życia bez elektronicznych wspomagaczy. Bywa jednak, że najprostsze urządzenia wywołują największe zamieszanie. Tak może się okazać ze spłuczką od toalety. Okazuje się bowiem, że wiele osób nie korzysta z niej prawidłowo.

Chodzi o konkretny model spłuczki, który obecnie jest standardem w wielu polskich domach. Nowoczesne spłuczki posiadają dwa przyciski. Mogą on być zarówno zamontowane bezpośrednio na spłuczce lub w zabudowie podtynkowej. Takie rozwiązanie w teorii ma zapobiegać nadmiernemu marnowaniu wody. Dwa przyciski na spłuczce pozwalają kontrolować zużycie wody. Zazwyczaj działa to na zasadzie, że jeden przycisk aktywuje mnie zrzut wody, na poziomie około 2 litrów, a drugi większy pobierający około 4-6 litrów wody. Taki prosty podział pozwala na bardziej ekonomiczne korzystanie ze spłuczki. Niestety, jak się okazuje wiele osób w ogóle nie korzysta w obu przycisków prawidłowo.

Używanie przycisku z większym zrzutem wody bez potrzeby może skutkować olbrzymim marnowaniem wody. Jedno zużycie to średnio dodatkowe 2 litry wody spuszczone bez potrzeby. Zakładając, że przycisk zostanie użyty dwa razy dziennie przez cały rok oznacza to zmarnowanie ponad tysiąca litrów wody rocznie. Jeżeli ze spłuczki nieprawidłowo korzysta cała rodzina to wartości te są jeszcze wyższe. Niewielka zamiana i wybieranie odpowiedniego przycisku na spłuczce może bardzo skutecznie przyczynić się do niemarnowanie wody i oszczędności na rachunkach.