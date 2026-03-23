Namocz i owiń nierozwinięty liść strelicji. Otworzy się już po kilku godzinach. Sposób na piękne liście strelicji

Namocz i owiń nierozwinięty liść strelicji. Otworzy się już po kilku godzinach

Strelicja to egzotyczna roślina, która przykuwa uwagę swoimi wielkimi, zielonymi liśćmi. Nic zatem dziwnego, że od lat jest jedną z najpopularniejszych roślin doniczkowych w polskich domach, gdyż stanowi ona piękną ozdobę wnętrza, a do tego jest niewymagająca w pielęgnacji. Wystarczy spełnić jej kilka wymagań, a będzie pięknie rosła, ciesząc jego posiadaczy nowymi liśćmi. Niestety często bywa tak, że choć nasza strelicja wypuszcza nowe pędy i liście, to te przez długi czas pozostają zwinięte i nie chcą pokazać się w całej swojej okazałości. Co możemy wówczas zrobić, aby przyspieszyć rozwinięcie liścia strelicji? Ekspertka od pielęgnacji roślin, Basia Jakóbek na swoim koncie na Instagramie o nazwie @basia_plantslover zaprezentowała genialny trik na rozwinięcie nowego liścia strelicji.

Kilka tygodni czekałam aż liść strelicji się rozwinie… aż w końcu zrobiłam coś dziwnego. Owinęłam go wilgotnym ręcznikiem papierowym i po kilku godzinach sam się rozwinął

- napisała w swoim poście.

Zasady pielęgnacji strelicji w doniczce. Co lubi ta egzotyczna roślina?

Strelicja, pochodząca z Afryki, jest jedną z najbardziej okazałych i wytrzymałych ozdobnych roślin doniczkowych. Jej pielęgnacja nie jest skomplikowana. Strelicję najlepiej ustawić w miejscu jasnym i słonecznym, ale nie w pełnym słońcu. Nie należy ustawiać ich w pobliżu kaloryferów i innych źródeł ciepła w zimie. Strelicja lubi dużą wilgotność powietrza, podczas upałów rośliny należy spryskiwać i dość obficie podlewać, ale dopiero gdy podłoże lekko przeschnie. W październiku podlewanie powinno się ograniczyć, aby roślina mogła przejść niezbędny okres spoczynku. Od lutego podlewamy już obficiej, ponieważ wtedy rozpoczyna się okres kwitnienia.

