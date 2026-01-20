Zalej dziś wodą i za 2 dni podlej strelicję. Nowe liście rozmnożą się w mgnieniu oka i wystrzelą w górę. Domowy nawóz do strelicji królewskiej

Strelicja królewska to piękna roślina doniczkowa, która potrzebuje odpowiedniego nawożenia, by bujnie rosła.

Istnieje prosty i tani domowy sposób, by zapewnić jej składniki odżywcze, które pobudzą wzrost nowych liści.

Wystarczy przygotować specjalny roztwór z popularnego owocu i odstawić go na dwa dni.

Odkryj przepis na naturalny nawóz, który sprawi, że Twoja strelicja będzie rosła jak na drożdżach!

Zalej dziś wodą i za 2 dni podlej strelicję. Nowe liście rozmnożą się w mgnieniu oka

Strelicja królewska to egzotyczna roślina, która przykuwa uwagę swoimi kolorowymi kwiatami przypominającymi rajskie ptaki, a także wielkimi, zielonymi liśćmi. Nic zatem dziwnego, że od kilku lat jest jedną z najpopularniejszych roślin doniczkowych w polskich domach, gdyż stanowi ona piękną ozdobę wnętrza, a do tego jest niewymagająca w pielęgnacji. Wystarczy spełnić jej kilka wymagań, a będzie pięknie rosła, ciesząc jego posiadaczy nowymi liśćmi. Oprócz oczywiście podlewania i dostatecznie nasłonecznionego stanowiska, musimy pamiętać o odżywieniu rośliny. W tym celu warto stosować naturalne, domowe nawozy do strelicji królewskiej. To dzięki nim roślina wypuści mnóstwo nowych liści i zachowa swój intensywnie zielony kolor. Dlatego zalej już dziś wodą i odstaw na 2 dni, a potem podlej przygotowanym nawozem swoją strelicję. Będzie rosła jak na drożdżach. Potrzebujesz jedynie skórek po bananach.

Domowy nawóz do strelicji królewskiej ze skórek banana. Przepis

Domowy nawóz ze skórek bananów to jedna z najpopularniejszych odżywek do kwiatów doniczkowych, w tym także i strelicji królewskiej. Jest tani i łatwy w przygotowaniu, a dostarczy strelicji potasu i fosforu - dwóch składników potrzebnych do kwitnienia, ale także i wzrostu roślin. Jak przygotować domowy nawóz do strelicji? Skórkę z jednego banana pokrój na mniejsze kawałki, wrzuć je do litrowego słoika i zalej chłodną wodą. Słoik dobrze zakręć i odstaw w chłodne, ciemne miejsce na 2 dni. Po tym czasie powstałym roztworem podlej strelicję. Taki zabieg warto powtarzać raz na trzy tygodnie.

Jak dbać o strelicję królewską? Zasady pielęgnacji

Pielęgnacja strelicji nie jest skomplikowana. Najlepiej ją ustawić w miejscu jasnym i słonecznym, ale nie w pełnym słońcu. Nie należy ustawiać ich w pobliżu kaloryferów i innych źródeł ciepła w zimie. Strelicja lubi dużą wilgotność powietrza, podczas upałów rośliny należy spryskiwać i dość obficie podlewać, ale dopiero gdy podłoże lekko przeschnie. W październiku podlewanie powinno się ograniczyć, aby roślina mogła przejść niezbędny okres spoczynku. Od lutego podlewamy już obficiej, ponieważ wtedy rozpoczyna się okres kwitnienia.