Masz SodaStream w domu? Ekspertka ostrzega: sprawdź swoją butelkę może być niebezpieczna

Urządzenia SodaStream są popularne, ale wiele osób zapomina o kluczowej kwestii bezpieczeństwa.

Butelki SodaStream mają datę ważności, a ich używanie po tym terminie może być niebezpieczne.

Ekspertka ostrzega przed konsekwencjami używania przeterminowanych butelek. Dowiedz się, dlaczego to takie ważne!

Niebezpieczne butelki SodaStream. Ekspertka ostrzega

SodaStream to dla wielu osób coś więcej niż tylko urządzenie do gazowania wody. To symbol zmiany, ekologicznej świadomości i kontroli nad tym, co pijemy. Od momentu swojego debiutu, SodaStream zrewolucjonizował sposób, w jaki myślimy o napojach, oferując wygodną, ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych napojów gazowanych w plastikowych butelkach. W kilka sekund przekształca zwykłą wodę z kranu w orzeźwiającą wodę gazowaną. Wystarczy napełnić butelkę wodą, włożyć ją do urządzenia, nacisnąć przycisk i... gotowe! Jednak, aby bezpiecznie korzystać z tego sprzętu należy pamiętać o kilku kwestiach, które niestety przez wiele osób są pomijane. Jedną z nich poruszyła ekspertka od porządku na swoim koncie na Instagramie. Magda, autorka profilu @czysta_chata_z_twoim_mopem ostrzega swoich obserwatorów i namawia, aby sprawdzali napisy zamieszczone bezpośrednio na butelkach SodaStream.

Sprawdź swoją butelkę SodaStream, bo ma ona datę ważności

Butelki SodaStream, mimo że wyglądają solidnie i wytrzymale, posiadają datę ważności. Może to wydawać się zaskakujące, ale jest to związane z kilkoma ważnymi aspektami, które wpływają na bezpieczeństwo i jakość użytkowania.

Butelki do SodaStream nie są wieczne. Mają swoją datę ważności i trzeba je wymieniać dla bezpieczeństwa. Maksymalny czas jaki możesz „gazować” swoją butelkę wynosi 4 lata! Po tym czasie butelka może służyć tylko do przechowywania zwykłego napoju! Plastik robi się kruchy!

- pisze w jednym ze swoich postów na Instagramie.

Dlaczego butelki SodaStream mają datę ważności?

Butelki SodaStream są wykonane z tworzywa PET (politereftalan etylenu), które jest elastyczne i wytrzymałe. Jednak z czasem, pod wpływem regularnego użytkowania i ekspozycji na wysokie ciśnienie gazu (dwutlenku węgla), materiał może ulegać mikro-uszkodzeniom i osłabieniu. Mikropęknięcia mogą być niewidoczne gołym okiem, ale z czasem mogą prowadzić do pęknięcia lub rozszczelnienia butelki podczas nagazowywania, co stanowi potencjalne zagrożenie. I choć tworzywo PET, z którego wykonane są butelki SodaStream jest stosunkowo odporne na rozwój bakterii, z czasem mogą się w nim gromadzić resztki napojów i zanieczyszczenia, które trudno usunąć. Regularne mycie butelki jest ważne, ale z upływem czasu, materiał może stawać się bardziej porowaty i trudniejszy do utrzymania w czystości, co może wpływać na smak i jakość napojów.