Nigdy nie zamykaj piekarnika po pieczeniu. Nawet nie wiesz, co tracisz. Możesz zrobić to, a domownikom będzie żyło się lepiej

Odkryj sprytny trik, który pozwoli Ci wykorzystać ciepło z piekarnika po pieczeniu, oszczędzając energię i ogrzewając dom.

Nie zamykaj piekarnika od razu – otwórz drzwiczki, by rozprowadzić przyjemne ciepło i aromat po całym mieszkaniu.

Dodaj liście laurowe lub cytrusy z goździkami do nagrzanego piekarnika, by wypełnić dom relaksującym lub świątecznym zapachem.

Zrób to z piekarnikiem po skończonym pieczeniu. Wszyscy domownicy poczują różnicę

Nie ma gotowania bez pieczenia. To zdrowsza forma przygotowywania żywności, która pozwala nieskończone zabawy w kuchni. W piekarniku przygotujesz praktycznie wszystko, od pachnącego pieczywa, przez klasyczne zapiekanki, po soczyste mięsiwa. Sama w piekarniku robię nawet kotlety mielone. Aby mięso nie wysychało dodaje do masy startą cukinię. Eksperci mówią, że najzdrowsze metody przygotowywania żywności to te, które trwają dłużej. Im wolniej pieczone mięso, tym lepsze. Niestety, wpływa to na rachunki. Średnie zużycie prądu przez piekarnik domowy to około 0,8–1,5 kWh na godzinę. W sumie wychodzi, że za jedną godzinę pieczenia płacimy kilkadziesiąt groszy. Korzystanie z termoobiegu pozwala nieco obniżyć rachunki ponieważ przygotowuje żywność szybciej.

Po skończonym pieczeniu nie zamykaj piekarnika. Istnieje prosty sposób, aby wykorzystać jego działanie jeszcze przez dłuższy czas. Wyłącz piekarnik, wyjmij przygotowaną żywności i otwórz drzwiczki. Podczas procesów pieczenia w piekarniku wytwarza się spora ilość gorącego powietrza. Warto je zatem wykorzystać w domu. Pozostawiając otwarte drzwiczki od piekarnika sprawisz, że ciepłe powietrze będzie roznosiło się po całym domu. To świetny sposób, aby dodatkowo ogrzać kuchnię.

Włóż to do nagrzanego piekarnika. Ten sposób odmieni wszystko

Nagrzane masy powietrza świetnie przenoszą zapachy. Jeżeli pieczesz ulubione mięso to otwarcie drzwiczek piekarnika sprawi, że przyjemny aromat rozniesie się po całym domu. Niektórzy idą jeszcze dalej i zalecają, aby po skończonym pieczeniu włożyć do piekarnika kilka liści laurowych. Ciepło aktywuje olejki eteryczne zawarte w wawrzynie i sprawi, że po całej kuchni rozniesie się przyjemny i ziołowy aromat. Zapach liści laurowych rewelacyjnie koi nerwy i pozytywnie wpływa na samopoczucie. W okresie zimowym zamiast liści laurowych polecamy cytrusy. Aby zapach był jeszcze bardziej świąteczny możesz wbić w pomarańcze kilka goździków i włożyć do piekarnika. Dzięki temu w całym mieszkaniu będzie pachnięć świątecznymi owocami.