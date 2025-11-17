Obierz i podlewaj tym co tydzień dracenę. Zmarniałe i pożółkłe liście znów odzyskają kolor, a kwiat wystrzeli do góry. Zimowa pielęgnacja draceny

Dracena marnieje? Sprawdź, co sygnalizują żółknące liście i jak szybko reagować na problemy z korzeniami.

Odkryj mniej znany, domowy sposób na odżywienie draceny, wykorzystując skórki pomarańczy.

Ten naturalny nawóz nie tylko odżywi roślinę, ale także poprawi strukturę gleby i przywróci liściom blask.

Dowiedz się, jak przygotować tę odżywkę i w jaki sposób stosować ją, by dracena znów zachwycała zdrowiem.

Obierz, wysusz i podlewaj tym dracenę. Domowy nawóz na wysuszone i żółkniejące liście

Brak odpowiedniej ilości światła słonecznego, przesuszone powietrze lub nadmiar bądź niedobór wody - to wszystko może sprawić, że dracena zacznie marnieć. Sygnałem, że z draceną dzieję się coś niedobrego są najczęściej żółkniejące liście. Pojawiają się one pojedynczo lub w całych grupach. Ważne, aby zacząć działać szybko. Wpierw należy sprawdzić, czy problemem nie są gnijące korzenie. Najczęściej korzenie draceny gniją od nadmiaru wody. W takim przypadku należy delikatnie wyjąć roślinę z doniczki i szczoteczką usunąć nadmiar ziemi. Zgniłe korzenie są ciemnobrązowe i często nieprzyjemnie pachną. Zdezynfekowany nożyczkami utnij wszystkie przegniłe korzenie, a roślinę zostaw na kilka godzin w suchym miejscu. Po tym czasie posadź ją w świeżej ziemi. Podczas pierwszego podlewania możesz zastosować odżywkę grzybobójczą, na przykład wywar z czosnku.

Jeżeli pożółkłe liście nie wynikają z przegnicia korzeni możesz zastosować wzmacniającą odżywkę na bazie skórek z pomarańczy. To mniej znany sposób na nawożenie roślin. Jest ona jednak bardzo skuteczny, zwłaszcza w przypadku kwiatów lubiących kwaśne podłoże. Dracena jest właśnie taką rośliną i najlepiej rośnie w ziemi o lekko kwaśnym pH, w zakresie 5,5–6,5. Aby przygotować także odżywkę należy obrać 3 pomarańcze i skórki zalać ciepłą (ale nie gorącą wodą) Całość odstawiamy na około 24 godziny i przecedzamy. Otrzymanym płynem podlewaj draceną raz w tygodniu.

Odżywka ze skórek pomarańczy szybko odżywi marniejący kwiat. Poprawia ona strukturę gleby dobrze ją napowietrzając, a także dostarcza potrzebne składniki odżywcze takie jak potas oraz fosfor. Regularna stosowanie tej odżywki sprawi, że dracena szybko odzyska dobra kondycję, a jej liście znów zrobią się lśniące oraz zielone.

Ważny zabieg pielęgnacyjny draceny. Jeżeli chcesz mieć piękny kwiat to o tym nie zapominaj

Dracena ma duże, długie liście. Spora powierzchnia liści sprawia, że często pojawia się na nich kurz. Wiele osób zapomina o regularnym czyszczeniu liści draceny i ich nabłyszczaniu. Kurz osadzający się na liściach blokuje procesy fotosyntezy i może prowadzić do osłabienia rośliny. W przypadku draceny możesz ją także raz na jakiś czas zraszać miękką, odstaną wodą. Zabieg ten jest szczególnie zalecany jesienią i zimą, gdy w pomieszczeniach panuje przesuszone powietrze.