Obierz i podlewaj tym co tydzień dracenę. Zmarniałe i pożółkłe liście znów odzyskają kolor, a kwiat wystrzeli do góry. Zimowa pielęgnacja draceny

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-11-17 10:50

Dracena marnieje, a jej liście żółkną? To czas, aby zastosować domową odżywkę pobudzającą. Zrobisz ją w jeden dzień, a korzyści będzie wiele. Podlewaj tym dracenę raz w tygodniu, a roślina szybko odzyska wigor i piękny wygląd, również zimą. Wystarczy pół szklanki tej odżywki, a dracena znów będzie zachwycała.

Dracena

i

Autor: Shutterstock
  • Dracena marnieje? Sprawdź, co sygnalizują żółknące liście i jak szybko reagować na problemy z korzeniami.
  • Odkryj mniej znany, domowy sposób na odżywienie draceny, wykorzystując skórki pomarańczy.
  • Ten naturalny nawóz nie tylko odżywi roślinę, ale także poprawi strukturę gleby i przywróci liściom blask.
  • Dowiedz się, jak przygotować tę odżywkę i w jaki sposób stosować ją, by dracena znów zachwycała zdrowiem.

Obierz, wysusz i podlewaj tym dracenę. Domowy nawóz na wysuszone i żółkniejące liście

Brak odpowiedniej ilości światła słonecznego, przesuszone powietrze lub nadmiar bądź niedobór wody - to wszystko może sprawić, że dracena zacznie marnieć. Sygnałem, że z draceną dzieję się coś niedobrego są najczęściej żółkniejące liście. Pojawiają się one pojedynczo lub w całych grupach. Ważne, aby zacząć działać szybko. Wpierw należy sprawdzić, czy problemem nie są gnijące korzenie. Najczęściej korzenie draceny gniją od nadmiaru wody. W takim przypadku należy delikatnie wyjąć roślinę z doniczki i szczoteczką usunąć nadmiar ziemi. Zgniłe korzenie są ciemnobrązowe i często nieprzyjemnie pachną. Zdezynfekowany nożyczkami utnij wszystkie przegniłe korzenie, a roślinę zostaw na kilka godzin w suchym miejscu. Po tym czasie posadź ją w świeżej ziemi. Podczas pierwszego podlewania możesz zastosować odżywkę grzybobójczą, na przykład wywar z czosnku.

Jeżeli pożółkłe liście nie wynikają z przegnicia korzeni możesz zastosować wzmacniającą odżywkę na bazie skórek z pomarańczy. To mniej znany sposób na nawożenie roślin. Jest ona jednak bardzo skuteczny, zwłaszcza w przypadku kwiatów lubiących kwaśne podłoże. Dracena jest właśnie taką rośliną i najlepiej rośnie w ziemi o lekko kwaśnym pH, w zakresie 5,5–6,5. Aby przygotować także odżywkę należy obrać 3 pomarańcze i skórki zalać ciepłą (ale nie gorącą wodą) Całość odstawiamy na około 24 godziny i przecedzamy. Otrzymanym płynem podlewaj draceną raz w tygodniu.

Odżywka ze skórek pomarańczy szybko odżywi marniejący kwiat. Poprawia ona strukturę gleby dobrze ją napowietrzając, a także dostarcza potrzebne składniki odżywcze takie jak potas oraz fosfor. Regularna stosowanie tej odżywki sprawi, że dracena szybko odzyska dobra kondycję, a jej liście znów zrobią się lśniące oraz zielone. 

Ważny zabieg pielęgnacyjny draceny. Jeżeli chcesz mieć piękny kwiat to o tym nie zapominaj

Dracena ma duże, długie liście. Spora powierzchnia liści sprawia, że często pojawia się na nich kurz. Wiele osób zapomina o regularnym czyszczeniu liści draceny i ich nabłyszczaniu. Kurz osadzający się na liściach blokuje procesy fotosyntezy i może prowadzić do osłabienia rośliny. W przypadku draceny możesz ją także raz na jakiś czas zraszać miękką, odstaną wodą. Zabieg ten jest szczególnie zalecany jesienią i zimą, gdy w pomieszczeniach panuje przesuszone powietrze. 

Przeczytaj także:
Bez tego Twoja dracena nie będzie zielona. Raz na dwa tygodnie musisz zrobić z …
Super Express Google News
Quiz o kwiatach, z których stworzysz najpiękniejsze bukiety. Rozwiąż test i sprawdź, czy masz zadatki na florystę
Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego. Jak nazywa się kwiat, który jest symbolem miłości i ma kolce?
Kwiaty doniczkowe na prezent. Te rośliny przynoszą szczęście
8 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

dracena
odżywka do kwiatów
PIELĘGNACJA KWIATÓW DONICZKOWYCH