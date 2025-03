Od 4 tygodni poję tym swoje storczyki, a ich łodygi uginają się od kolorowych kwiatów. Sąsiadka przeciera oczy ze zdumienia. Podlewanie storczyków

Od 4 tygodni poję tym swoje storczyki, a ich łodygi uginają się od kolorowych kwiatów

Storczyki już kilka lat temu skradły serca Polek, które dwoją się i troją, aby te cieszyły oko kolorowymi kwiatami. Kiedy obsypią się kwiatami, wyglądają niezwykle elegancko i stanowią przepiękną ozdobę pomieszczenia. Oczywiście jak o każdą roślinę o storczyka warto dbać w odpowiedni dla niego sposób. Odwdzięczy się nam za to bujnymi kwiatami. Oprócz wybrania dogodnego miejsca dla storczyka w naszym domu, dostarczeniu mu składników odżywczych, należy pamiętać o kluczowym zabiegu, jakim jest podlewanie. I nie tylko chodzi o to, jak często i w jaki sposób to robimy, ale przede wszystkim to, czym podlewamy swoje storczyki. Jest jedna bardzo ważna zasada, której żadna posiadaczka storczyka nie powinna złamać. Otóż pod żadnym pozorem nie powinno się podlewać tych delikatnych roślin wodą prosto z kranu. Dlatego ja od 4 tygodni poję swoje storczyki tym płynem, a ich łodygi już teraz dosłownie uginają się od kwiatów.

Podlewanie storczyków. Jaką wodą je podlewać, aby rosły jak szalone?

Należy pamiętać, że storczyk ma swoje wysublimowane wymagania dotyczące podlewania. Chodzi tu o wodę, którą wlewamy do doniczki. Zdecydowanie odradza się podlewanie storczyka wodą prosto z kranu z dwóch powodów: po pierwsze jest ona za zimna, a po drugie - za twarda. Wybór odpowiedniej wody do podlewania storczyków jest kluczowy, aby zapewnić im zdrowy wzrost i nieprzerwane kwitnienie. Do podlewania storczyków najlepiej użyć wody o temperaturze pokojowej. Oczywiście idealnym rozwiązaniem dla storczyków jest podlewanie ich deszczówką, jednak nie każdy z nas ma do niej dostęp. Dlatego ja do podlewania swoich storczyków przygotowuję specjalną mieszankę wód. Wlewam do konewki 200 ml wody destylowanej i dodaję do niej 50 ml wody wodociągowej. Następnie podlewam tym swoje storczyki.

Pielęgnacja storczyków

Storczyki nie są łatwymi roślinami w pielęgnacji. Należy przestrzegać kilku zasad, a będą pięknie kwitły i tym samym ozdabiać wnętrza naszego domu. Po pierwsze to rośliny, które trzeba dość często podlewać, jednocześnie uważając, aby jej nie przelać. Najlepszym rozwiązaniem jest nawilżanie, czyli raz w tygodniu podlej storczyka, a po chwili usuń nadmiar wody z podstawy doniczki. W ustaleniu odpowiedniej częstotliwości podlewania pomocny okaże się kolor korzeni storczyka. Jeśli są zielone - wstrzymaj się z nawadnianiem rośliny. Jak będą mieć biały kolor, możesz śmiało podlewać.

