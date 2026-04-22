Polacy robią to nagminnie i tracą setki złotych. Przez ten błąd rachunki za prąd stale rosną. Zwróć na to uwagę, a zaoszczędzisz

Obecne koszty życia zmuszają wiele osób do szukania sposobów na oszczędzanie. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak codzienna zmiana nawyków może wpłynąć na wysokość rachunków i nie tylko. W dobie dobrobytu i łatwego dostępu do wszystkiego praktycznie zapomnieliśmy, jaki ma to wpływ na środowisko. Czasem niewielka zmiana nie tylko pomoże oszczędzić na rachunkach za energię elektryczną, ale ma również wpływ na ochronę środowiska.

Oszczędzanie prądu nie oznacza wielkich wyrzeczeń. To raczej codziennie zachowania, które po skumulowaniu dają faktyczne oszczędności. W kontekście obniżenia rachunków za energię elektryczną wiele mówi się o stale podłączonych ładowarkach, listwach elektrycznych oraz urządzeniach w trybie czuwania. Wygaszony komputer, router czy inne urządzenia stale podłączone do gniazdka cały czas zużywają prąd. Nie jest to może zawrotne zużycie, które mocno wpływa na rachunki. Tego rodzaju urządzanie generują kosztu na poziomie kilkudziesięciu złotych rocznie. Pamiętajmy jednak, że kumulując wszystkie sposoby na oszczędzanie może z tego uzbierać się całkiem pokaźna kwota.

To jednak nie stale podłączone ładowarki są największym grzechem Polaków w kontekście zużycia prądu. O wiele większy koszty generuje włączanie zmywarki lub pralki, gdy te nie są w pełni wypełnione. Powiedzmy szczerze, ile razy zdarzyło nam się uruchomić pranie z zaledwie kilkoma bluzkami. Eksperci od prania wskazują, że bęben pralki powinien być wypełniony maksymalnie w 2/3 jego objętości. Nie znaczy to jednak, że warto uruchamiać prawie pustą pralkę. Przy 3-4 praniach tygodniowo (ok. 12-16 prań miesięcznie) zużycie może wynosić od 10 do 20 kWh miesięcznie. Starsza pralka lub często używana (np. codziennie): Może to być od 20 do 40 kWh miesięcznie, a nawet więcej. Przy 3-4 praniach tygodniowo (ok. 12-16 prań miesięcznie) zużycie prądu przez pralkę może wynosić od 10 do 20 kWh miesięcznie. Starsze urządzenia lub często używane (np. codziennie): mogą zużywać od 20 do 40 kWh miesięcznie, a nawet więcej. Oznacza to, że koszty zużycia energii przez pralkę wynoszą około kilkudziesięciu złotych miesięcznie.

Podobnie jest w przypadku zmywarki. Przed jej uruchomieniem powinna być ona w pełni załadowana. Niektóre urządzenia mają specjalny program do mycia tylko dolnej szuflady, w przypadku, gdy koniecznie musimy umyć mniej naczyń. Nowoczesna, energooszczędna zmywarka (klasa A/B/C wg nowej klasyfikacji) przy 3-4 zmywaniach tygodniowo (ok. 12-16 zmywań miesięcznie) zużywa od 8 do 15 kWh miesięcznie. Starsza zmywarka lub często używana to już koszt od 15 do 30 kWh miesięcznie.

