Przez cały maj i czerwiec podlewaj zamiokulkasa tą odżywką. Wystarczy wymieszać 2 składniki, a zamiokulkas wzmocni łodygi i pokryje się liśćmi. Odżywka do kwiatów doniczkowych

Pielęgnacja zamiokulkasa, aby zawsze był zielony i gęsty

Jest prosty w pielęgnacji i przez cały rok prezentuje się przepięknie. Zamiokulkas to kwiat, który naturalnie występuje głownie w Afryce, ale równie dobrze radzi sobie w domowych warunkach w Polsce. Warto wiedzieć, że jest to roślina długowieczna i odpowiednio pielęgnowana może rosnąć nawet kilkadziesiąt lat. Zamiokulkas, podobnie jak skrzydłokwiat, jest rośliną poprawiającą jakość powietrza w naszych domach. Usuwa toksyczne składniki, takie jak benzen, ksylen, toluen i etylobenzen.

Zamiokulkas często wybierany jest przez osoby początkujące lub takie, które nie mają reki to kwiatów. Nie ma on dużych wymagań pielęgnacyjnych. Zamiokulkas nieźle znosi przejściowe okresy suszy i o wiele bardziej niebezpieczne jest dla niego przelanie. Może one doprowadzić do gnicia korzeni, a także obumarcia rośliny. Zamiokulkasa należy podlewać umiarkowanie. gdy ziemia w doniczce zaczyna lekko podsychać. Jak na afrykańską roślinę przystało zamiokulkas potrzebuje światła słonecznego. Najlepiej sprawdzą się stanowiska z rozproszonym światłem, które nie popali liści. Kwiat ten może również rosnąc w półzacienionych miejscach, ale całkowita ciemność mu nie służy.

Domowa płynna odżywka, która wzmacnia zamiokulkasa. Po niej rośnie jeszcze lepiej

Kwiaty doniczkowe wymagają nawożenia. W ziemi doniczkowej jest ograniczony dostęp do potrzebnych substancji odżywczych. Należy je dostarczać z zewnątrz. Warto jednak pamiętać, że zamiokulkas jest wrażliwy na za dużą ilość nawozów. Ogrodnicy wskazują, że powinno się go dodatkowo odżywiać raz na miesiąc. W ten sposób kwiat będzie miał stały dostęp do witamin oraz minerałów, ale nie będzie przenawożony. Do odżywienia zamiokulkasa świetnie sprawdzi się domowa odżywka z ryżu. Jest ona szybka w przygotowaniu i bardzo skuteczna. Wystarczy do litrowego szklanego pojemnika wsypać 1 szklankę ryżu i zalać ciepłą wodą. Tak przygotowana mieszankę należy odstawić na kilka godzin. Po tym czasie całość przecedzamy, a otrzymanym płynem podlewamy zamiokulkasa.

Woda po ryżu dostarcza do ziemi wiele cennych witamin oraz minerałów, w tym związki biorący udział w procesach energetycznych roślin. Zawiera one także cynk, który wspomaga procesy odpornościowe roślin i efektywność pobierania azotu z gleby. Poprawia kolor liści i wzmacnia układ korzeniowo-łodygowy.