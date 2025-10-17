Raz w miesiącu posypuję dywan za pomocą sitka. Jest puszysty i wciąż wygląda jak nowy. Pranie dywanu na sucho

Czysty dywan to ozdoba wnętrza, ale bywa siedliskiem kurzu i roztoczy, a plamy zdarzają się często.

Istnieją proste domowe sposoby na pranie dywanu bez użycia specjalistycznego odkurzacza piorącego.

Wypróbuj tabletkę do zmywarki lub mieszankę sody oczyszczonej z octem, aby odświeżyć dywan.

Poznaj sprawdzone metody na usunięcie trudnych plam i przywrócenie dywanowi puszystości!

Pranie dywanu bez odkurzacza piorącego. Jak szybko go odświeżyć w domu?

Czysty, puszysty dywan to przepiękna ozdoba wnętrza, jednak należy o niego dbać, aby posłużył nam możliwie jak najdłużej. Otóż trzeba mieć na uwadze fakt, że dywan to znakomite siedlisko roztoczy i kurzu. Czasami wystarczy też chwila nieuwagi, aby powstała na nim plama. Wtedy konieczne jest pranie dywanu, jednak nie każdy ma dostęp do odkurzacza piorącego, który na pewno jest prostym i skutecznym sposobem na odświeżenie naszego dywanu. Jednak dywan można prać również bez odkurzacza piorącego. Ale zamiast stosować pianki czy płyny, które z pewnością można nabyć w każdej drogerii, zdecydowanie lepiej jest wykorzystać domowe sposoby na pranie dywanu.

Dwa domowe sposoby na pranie dywanu

Jeden z tych domowych sposobów polega na praniu dywanu tabletką do zmywarki i jest niezwykle prosty. Jak to zrobić? Najpierw starannie odkurz swój dywan. W niewielkim garnuszku zagotuj wodę i wrzuć do niej jedną kapsułkę. Kiedy całkowicie się rozpuści, zanurz w powstałym roztworze szmatkę, delikatnie wyżmij z niej nadmiar wody i owiń wokół pokrywki od garnka. Następnie dokładnie przecieraj powierzchnię dywanu tak owiniętą pokrywką. Pamiętaj, aby co jakiś czas ją wypłukać w zrobionym płynie. Kiedy skończysz pozostaw dywan do wyschnięcia i gotowe. Można również zastosować mieszankę wody, sody oczyszczonej i octu, która szybko odświeży dywan, usunie z niego brzydkie zapachy i plamy. Dwie łyżki sody oczyszczonej i szklankę octu wymieszaj z 0,5 l wody. Mieszankę przelej do butelki z dyfuzorem, rozpyl na powierzchni dywanu i delikatnie ją wetrzyj. Kiedy wyschnie, czyli po około 60 minutach, dokładnie odkurz swój dywan.

Sposoby na usunięcie plam z dywanu

Soda oczyszczona nie tylko znakomicie odświeży dywan, neutralizując wszelkie nieprzyjemne zapachy, ale też z łatwością wyczyści plamy i sprawi, że będzie puszysty i miękki jak nowy. Jeśli na Twoim dywanie są widoczne plamy, których niezwykle ciężko jest się pozbyć, to wypróbuj domowego sposobu na ich usunięcie. Tłuste plamy zasyp je mąką ziemniaczaną i pozostaw na 30 minut. Mąka wchłonie tłuszcz i tym samym plama zniknie. Na trudne do usunięcia plamy polecany jest na również roztwór wody z octem.

Oprócz gruntownego prania dywanu i usuwania z niego plam warto też raz na jakiś czas go odświeżyć, aby przywrócić mu puszystość i dawny wygląd. Tu pomocne jest na pewno pranie dywanu na sucho. Jak to zrobić? Przeczytasz o tym poniżej tej galerii.

Raz w miesiącu posypuję dywan za pomocą sitka. Jest puszysty i wciąż wygląda jak nowy

Oprócz wyżej opisanych domowych sposobów na pranie dywanu, można to również zrobić metodą na sucho, czyli bez wody. Ja raz w miesiącu rozsypuję za pomocą sitka na całej powierzchni swojego dywanu sodę oczyszczoną. Następnie za pomocą szczotki lub ściereczki delikatnie wcieram, aby proszek dostał się głęboko we włókna. Po upływie 4 godzin dokładnie odkurzam sodę z dywanu metodą krzyżową. Soda oczyszczona nie tylko znakomicie odświeży dywan, neutralizując wszelkie nieprzyjemne zapachy, ale też z łatwością wyczyści plamy i sprawi, że będzie puszysty i miękki jak nowy.