Rozpuść w wodzie i gdy zastygnie postaw w toalecie, a piękny zapach rozniesie się po każdym jej kącie. Odświeży powietrze na wiele dni. Naturalny zapach do toalety

Rozpuść w wodzie i gdy zastygnie postaw w toalecie, a piękny zapach rozniesie się po każdym jej kącie

Toaleta to jedno z tych miejsc w domu, gdzie najczęściej pojawiają się brzydkie zapachy. Chcesz, aby w Twojej toalecie pięknie pachniało przez wiele dni? Wiele z nas w tym celu stawia na półce odświeżacze powietrza. Jeśli jednak jesteś zwolenniczką ekologicznych rozwiązań i pragniesz, aby w toalecie unosiła się Twoja ulubiona woń, to przygotuj taki domowy odświeżacz samodzielnie w domu. Taki naturalny zapach do toalety ma wiele zalet. Po pierwsze możesz sama wybrać swój ulubiony aromat, który szybko rozniesie się po pomieszczeniu. Co więcej, domowy odświeżacz, który rozpylisz w toalecie, w kilka sekund zneutralizuje wszelkie brzydkie zapachy, a ten nasz ulubiony rozniesie się po całym pomieszczeniu. Jak przygotować naturalny zapach do toalety? Rozpuść w wodzie, a gdy zastygnie postaw w swojej toalecie. Piękny zapach rozniesie się po każdym jej kącie i zostanie tam na wiele dni.

Naturalny zapach do toalety w żelu. Jak go zrobić?

Naturalny zapach w formie żelu znakomicie sprawdzi się w toalecie. Będzie nie tylko pięknie pachnieć, ale też może stanowić ozdobę pomieszczenia. Jak zrobić taki żelowy odświeżacz powietrza?

Składniki:

Słoik lub ozdobny pojemnik,

Żelatyna,

Woda destylowana,

Sól,

Olejek eteryczny o ulubionym zapachu,

Ozdoby: Suszone kwiaty, muszelki, kamyczki.

Przygotowanie zapachu do toalety:

W garnku zagotuj 1 szklankę wody. Zmniejsz ogień i dodaj 1 łyżkę żelatyny oraz 1 łyżkę soli. Mieszaj, aż żelatyna i sól całkowicie się rozpuszczą. Zdejmij garnek z ognia i odstaw do przestudzenia na kilka minut. Do przestudzonego roztworu żelatyny dodaj 15-20 kropli ulubionego olejku eterycznego. Wlej roztwór do wybranego słoika lub pojemnika i dodaj ozdoby. Umieść słoik w chłodnym miejscu i pozostaw na kilka godzin do całkowitego stężenia żelu.

Odświeżacz w żelu zazwyczaj utrzymuje zapach przez kilka tygodni. Kiedy zapach zacznie słabnąć, możesz dodać kilka kropli olejku eterycznego na wierzch żelu. Jeśli chcesz uzyskać mocniejszy zapach, dodaj po prostu więcej olejku eterycznego.

Przykładowe kompozycje zapachowe do toalety

W zależności od upodobań i nastroju możesz stworzyć przeróżne kompozycje zapachowe do toalety. Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych połączeń olejków:

Relaks: Lawenda, rumianek, drzewo sandałowe,

Pobudzenie: Cytryna, pomarańcza, grejpfrut,

Świeżość: Eukaliptus, mięta, rozmaryn,

Romantyzm: Róża, jaśmin, ylang-ylang.