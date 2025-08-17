Wieczorem wsyp 3 czubate łyżki tego do muszli klozetowej, a rano przywita Cię oceaniczna świeżość. Usuwa osady oraz kamień

Dowiedz się, jak skutecznie czyścić toaletę domowymi sposobami, by pozbyć się bakterii i osadów.

Prosta mieszanka sody oczyszczonej i soli kuchennej to ekologiczna alternatywa dla chemicznych środków czyszczących.

Wsyp, odczekaj noc i zobacz, jak łatwo usunąć kamień i brzydkie zapachy.

Raz w tygodniu wieczorem wsyp to do muszli klozetowej i odczekaj całą noc. Ta mieszanka rozpuszcza kamień oraz zacieki

Muszla klozetowa to jedno z najbrudniejszych miejsc w całym domu. W zakamarkach toalety osiadają bakterie oraz zarazki. Brak odpowiedniego czyszczenia muszli klozetowej prowadzi do pojawienia się brzydkich zapachów oraz ogromnych złogów osadów i kamienia. Eksperci od sprzątania wskazują, że muszlę klozetową powinno się czyścić przynajmniej raz w tygodniu. Do dokładnego usunięcia bakterii oraz drobnoustrojów należy sięgać po preparaty bakteriobójcze. Najczęściej są nimi płyny do WC. Nie każdy jednak wie, że w domowych zakamarkach można znaleźć produkty, które stanowią świetny zamiennik kupnej chemii. Są one przy tym bezpieczniejsze dla środowiska i zdrowia.

Do czyszczenia muszli klozetowej świetnie sprawdzi się tak sypka mieszanka. Połączenie sody oczyszczonej z solą kuchenną. Wystarczy, ze wymieszasz te dwa składniki w równych proporcjach i wsypiesz je do toalety. Zwróć uwagę, żeby proszek zaaplikować na ścianki muszli klozetowej, a także w trudno dostępne zakamarki. To między innymi kołnierz pod deską sedesowej. Całość zostaw na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Rano dokładnie spłucz wodę i przemyj muszle klozetowa zwykłym płynem do naczyń.

Soda oczyszczona, jak żaden inny domowy środek, zabija bakterie i zarazki. Delikatnie wybielanie czyszczone powierzchnię dlatego też idealnie sprawdza się do wnętrza muszli klozetowej. Dodatkowo osoba oczyszczona usuwa kamień i osady z wody, które osadzająca się na ściankach toalety. Z kolei sól kuchenna niweluje brzydkie zapachy dbając o świeżość. Dodałem soli sprawa, że mieszanka działa odświeżająco i nie będzie trzeba dodatkowo używać odświeżaczy oraz kostek do WC.