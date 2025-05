Wiosną nie rozstaję się z tym. 2 łyżki dodane do wody sprawiają. że liście hortensji przestają żółknąć. Ten domowy nawóz do hortensji sprawia, że krzew jest w lepszej kondycji

Wymieszaj to po równo i wsyp do muszli klozetowej. Po 30 minutach będzie unosił się z niej zapach czystości. Po osadach nie będzie śladu. Czyszczenie muszli klozetowej

Dlaczego liście hortensji żółkną?

Hortensje choć to stosunkowo łatwe w pielęgnacji to mogą chorować. Jednym z najczęstszych objawów, że dzieje się coś złego jest wstrzymane kwitnienie oraz żółknące liście. W takim przypadku warto dokładnie przeanalizować problem i wdrążyć odpowiednie zabiegli pielęgnacyjne. Hortensje mogą żółknąć przez nieprawidłowe podłoże. Krzewy te lubą lekko kwaśną glebę, jeżeli pH jest wysokie to zaburza ono wchłanianie żelaza co prowadzi do choroby żółknięcia liści nazywanej chlorozą. Inny powodem żółknięcia liści mogą być szkodniki, które zaatakowały krzew. Nie każdy wie, że mszyce również mogą atakować hortensje. Żółte liście wokół żyłek to charakterystyczny objaw chlorozy międzynerwowej. To choroba roślin często wynikająca z niedoborów magnezu. W takim przypadku warto zadbać o regularne nawożenie hortensji nawozami bogatymi z magnez. Pierwiastek ten jest niezbędny do produkcji witamin i enzymów i dla prawidłowego rozwoju roślin.

Dodaj 2 łyżki do wody i podlewaj hortensje. Nawóz na żółte liście

Sól Epsom znana jest ze swoich prozdrowotnych właściwości. Coraz częściej wykorzystuje się ją także w ogrodnictwie. Sól Epsom to nic innego jak nieorganiczny związek chemiczny soli kwasu siarkowego oraz magnezu. Pomaga ona w gojeniu się ran, usuwa toksyny oraz ma działanie przeciwzapalne. Stosowana jako nawozy do roślin dostarcza im potrzebny magnez. Aby przygotować domowa odżywkę z soli Epsom do hortensji wystarczy wymieszać 2 łyżki preparatu w 4 litrach wody (najlepiej deszczówki). Ten rodzaj nawozu najlepiej stosować raz w miesiącu. Sól Epsom nie tylko uzupełni braki magnezu w glebie oraz w łodygach, ale także będzie stymulować rozrost krzewów. Regularne stosowanie odżywki z soli Epsom dobrze wpływa na ogólną kondycję roślin i chroni je przed atakami różnego rodzaju chorób oraz szkodników.