Wlej 1 kieliszek do wiadra i wymieszaj. Domowy płyn do prania kanapy. Doczyści nawet zaschnięte plamy. Pranie sofy

Wymieszaj 1 kieliszek tego z sodą oczyszczoną i wodą. Skuteczny sposób na pranie sofy

Wystarczy chwila nie uwagi, brudne stopy lub rozlana herbata, a na sofie pojawiają się plamy. Czyszczenie kanapy nie jest prostą czynnością. Najczęściej trzeba to robić bezpośrednio na siedzisku. Podczas prania sofy nie należy jej nadto namaczać. Warto sięgnąć po domowe sposoby, które szybko doczyszczą nawet najtrudniejsze zabrudzenia. Aby dokładnie wyprać sofę w misce z ciepłą (ale nie wrzącą) wodą wymieszaj 1 kieliszek soku z cytryny i 3 łyżeczki sody oczyszczonej. Możesz dodać również kilka kropel płynu do naczyń. Całość dobrze wymieszaj i miękką ściereczką przetrzyj zabrudzenia na sofie. Całość pozostaw do wyschnięcia. Soda oczyszczona to świetny, naturalny detergent. Usuwa zabrudzenia, takie jak kawa, herbata i wino, a przy tym jest całkowicie bezpieczna dla tkanin. Co ważne, soda oczyszczona i kwasek cytrynowy świetnie niwelują brzydkie zapachy.

Sposób na pranie kanapy. Dzięki niemu szybko doczyścić każdą plamę

Szorowanie sofy jest uciążliwe. Internet znalazł już na to sposób. Ten patent sprawi, że czyszczenie kanapy będzie szybsze i bardziej skuteczne. Wystarczy, że weźmiesz z kuchni pokrywkę od garnka lub patelni. Dobrze, aby była on jak najbardziej płaska. Przygotuj ścierkę i owiń ją wokół pokrywki. W ten sposób powstanie domowa myjka do czyszczenia sof. Ścierkę namocz w detergencie piorący i okrężnymi ruchami szoruj kanapę.

