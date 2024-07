Wlewam 100 ml do spryskiwacza i myję kabinę prysznicową. Błyszczy bez smug jak diament przez tydzień. Mycie kabiny prysznicowej

Wlewam 100 ml do spryskiwacza i myję kabinę prysznicową. Błyszczy bez smug przez tydzień

Mycie kabiny prysznicowej to czynność, która powinnyśmy wykonywać regularnie, aby utrzymać ją w czystości i ochronić przed powstawaniem na niej nalotu z kamienia. Podczas kąpieli na szybach osadzają się resztki kosmetyków, wody i tworzą trudne do usunięcia zacieki. Co gorsza - jeśli nie będą usuwane regularnie, to z czasem utworzy się na kabinie prysznicowej kamień i konieczne będzie stosowanie bardzo silnych detergentów, aby się go pozbyć. A czym myć kabinę prysznicową, aby lśniła bez smug przez długi czas? Ja stosuję do mycia kabiny w swojej łazience zimowy płyn do spryskiwaczy samochodowych. Dlaczego? Otóż nie tylko znakomicie usuwa ze szklanej powierzchni wszelkie zabrudzenia, nawet te tłuste, ale przede wszystkim nie pozostawia smug i sprawia, że kabina jest perfekcyjnie czysta nawet przez tydzień. To dzięki właściwościom hydrofobowym tego płynu.

Domowy płyn do czyszczenia kabiny prysznicowej. Czym usunąć kamień?

Oczywiście zdarza się, że mimo regularnego czyszczenia na kabinie zaczyna pojawiać się osad z kamienia. Czym można go skutecznie usunąć? Tu pomocny będzie ocet. Wystarczy wymieszać ocet spirytusowy z wodą w proporcjach 1:1 i wyczyścić tą mieszanką kabinę prysznicową z kamienia. Ocet znakomicie rozpuszcza wapienny osad, ale też usunie zacieki z mydła ze szklanej części prysznica.