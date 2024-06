Wlewam do doniczek pelargonii 1 raz w miesiącu. Odżywka sprawia, że kwitną przez całe lato. Domowy nawóz do pelargonii

Wlewam do doniczek pelargonii 1 raz w miesiącu. Odżywka sprawia, że kwitną przez całe lato

Pelargonie to kwiaty, które od lat często pojawiają się na balkonach Polaków. Nie tylko pięknie kwitną, cieszą oko, a do tego są roślinami dość łatwymi w uprawie. Oczywiście oprócz dogodnych warunków do wzrostu, pelargonie należy regularnie nawozić, aby dostarczyć im niezbędnych składników odżywczych. To dzięki nim kwiaty będą obficie kwitnąć, a roślina stanie się odporniejsza na wszelkie choroby i szkodniki. I zapewne teraz zadajesz sobie pytanie, czym nawozić pelargonie, aby pięknie kwitły jak u Twoich sąsiadek? Przygotuj domowy nawóz do pelargonii ze skórek bananów. Wystarczy wlewać go do doniczek z kwiatami jeden raz w miesiącu, a będą kwitły przez całe lato.

Domowy nawóz do pelargonii ze skórek bananów

Skórki bananów są źródłem magnezu, fosforu, potasu, wapnia, które są kluczowe dla wzrostu roślin. Dlatego warto przygotować z nich nawóz do swoich kwitów balkonowych, w tym właśnie pelargonii. Zmiksuj skórki bananów z odrobiną wody. Po zmiksowaniu rozlej powstałą mieszankę na glebę wokół pelargonii, a następnie delikatnie wmieszaj nawóz w ziemię. Taka konsystencja sprawi, że składniki odżywcze będą bardziej przyswajalne dla roślin i przyspieszy rozkład skórki.