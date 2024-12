Wrzuć 1 tabletkę do prania ręczników. Zimą jest w każdym polskim domu. Wybiela i dopiera białe ręczniki lepiej niż ocet i soda. Sposób na pranie ręczników

Już 1 tabletka wybieli nawet poszarzałe ręczniki. Świetny sposób na pranie ręczników

Eksperci wskazują, że ręczniki należy często prać. Najlepiej jest wymieniać je maksymalnie raz na dwa tygodnie. Jeszcze częściej należy to robić w przypadku ręczników do twarzy Tutaj kosmetolodzy jasno wskazują, że ręczniki używane do wycierania twarzy najlepiej zmieniać codziennie. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób zmagających się z trądzikiem lub posiadających bardzo wrażliwą skórę. Ręczniki zbierają wszystkie zanieczyszczenia ze skóry oraz martwy naskórek. Dodatkowo wilgoć sprawia, że stają się one sprzyjającym środowiskiem do namnażania się bakterii oraz drobnoustrojów. W dawnych czasach ręczniki się gotowało. Im wyższa temperatura, tym lepiej zabijała ona bakterie. W dzisiejszych czasach pralki z powodzeniem usuwają wszelkiego rodzaju zabrudzenia już w 49 st. C. Do prania ręczników nie poleca się stosowania płynów do płukania. Ich formuła oblepia włókna i sprawia, że stają się one sztywne. O wiele lepiej sprawdzą się domowe sposoby.

Sodę oczyszczoną oraz ocet do prania ręczników znają wszyscy. To świetnie metody, które nie tylko dopiorą zabrudzenia, ale także zadbają o tkaniny. Równie dobrym sposobem na pranie ręczników jest aspiryna. Okazuje się, że ten popularny lek ma świetnie właściwości wybielające i czyszczące. W delikatny sposób wybiela plany i sprawia, że poszarzałe tkaniny odzyskują oryginalną biel. Dodatkowo aspiryna posiada właściwości zmiękczające tkaniny, dzięki czemu prane ręczniki są przyjemne dla skóry.

Wsyp 4 łyżki do pralki i nastaw pranie ręczników

W internecie można znaleźć wiele sposobów na pranie ręczników. Sporą popularnością cieszy się ten z użyciem soli kuchennej. Wystarczy, że do bębna pralki wsypiesz 4 łyżki zwykłej soli kuchennej i nastawisz odpowiedni program piorący. Sól świetnie zmiękcza tkaniny i usuwa z nich brzydkie zapachy. Ma działanie wywabiające plamy. Sól kuchenna także świetnie dba o kolory i sprawia, że nie blakną podczas prania.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie