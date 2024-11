Wrzucam 5 kostek do suszarki i już nie muszę prasować ubrań. Po wyjęciu są suche i bez zagnieceń, a żelazko stoi w kącie od miesięcy. Pranie rzeczy bez prasowania

Wrzucam 5 kostek do suszarki i już nie muszę prasować ubrań. Po wyjęciu są suche i bez zagnieceń

Prasowanie zdecydowanie nie należy do najprzyjemniejszych czynności. Chyba nikt z nas nie lubi stać godzinami nad deską do prasowania, aby wygładzić zagniecenia na upranych ubraniach czy tekstyliach domowych. Okazuje się, że istnieje prosty sposób, który pomoże Ci w walce z zagnieceniami na ubraniach i to bez użycia żelazka. Można go śmiało stosować również w przypadku firanek, zasłon, czy pościeli. Wystarczy, ze jesteś szczęśliwą posiadaczką suszarki bębnowej. To urządzenie jest niewątpliwie jednym z najgenialniejszych sprzętów domowych ostatnich lat. Dzięki suszarce bębnowej możemy mieć nie tylko suche rzeczy, ale tez idealnie gładkie bez prasowania. Jak zatem wygładzić uprane ubrania bez prasowania żelazkiem? Karolina Jakubowska, ekspertka od porządków, przedstawiła na swoim koncie @czystezdrowie na Instagramie genialny trik. Okazuje się, że wystarczy wrzucić kilak kostek lodu do bębna suszarki wraz z wilgotnymi, upranymi wcześniej rzeczami. Nastawiamy urządzenie na standardowy program suszenia i gotowe. "Teraz nie musisz już prasować" - przekonuje ekspertka.

Pranie ubrań bez prasowania

Jeśli jednak nie posiadasz suszarki bębnowej, to nic straconego. Podobny trik z kostkami lodu możesz wypróbować również w pralce. Wystarczy, że wrzucisz kilka kostek lodu do bębna pralki i nastawisz wirowanie prania. Wilgoć topniejącego lodu rozprasuje zagniecenia. Pamiętaj, by po skończonym cyklu wyjąć ubrania i dobrze je rozwiesić. W innym przypadku cała robota pójdzie na marne i powstaną nowe zagniecenia. Kiedy zależy Ci na czasie i chcesz szybko wyprasować ulubione koszulę to możesz ją delikatnie zwilżyć i wysuszyć suszarką do włosów. Zadziała ona w podobny sposób co parownica do ubrań.