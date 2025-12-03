Wsyp dwie łyżeczki do odkurzacza. W końcu pozbędziesz się irytującego problemu z brzydkim zapachem

Nieprzyjemny zapach z odkurzacza to powszechny problem, który może wynikać z gromadzącego się brudu i wilgoci.

Istnieje prosty, domowy sposób, by raz na zawsze pozbyć się tej uciążliwości.

Wsyp dwie łyżeczki do odkurzacza, a problem zniknie, a Twoje sprzątanie stanie się przyjemniejsze.

Chcesz poznać ten magiczny składnik i inne triki na świeży zapach z odkurzacza? Przeczytaj artykuł!

Wsyp dwie łyżeczki do odkurzacza. Pozbędziesz się problemu

Podczas odkurzania pokoju poczułaś, jak z urządzenia wydobywa się nieprzyjemny zapach? Może on przypominać stęchliznę lub zgniliznę. I choć może nam się wydawać, że nam to nie grozi to nic bardziej mylnego - brzydki zapach z odkurzacza to problem dosyć powszechny i może on wynikać z kilku powodów. Po pierwsze zgromadzony w worku kurz, brud, sierść zwierząt, resztki jedzenia mogą zacząć gnić i wydzielać nieprzyjemny zapach. Co więcej wilgotne powietrze wciągnięte do odkurzacza, zwłaszcza podczas odkurzania dywanów po praniu lub mokrych powierzchni, sprzyja rozwojowi pleśni i bakterii. Również wciągnięcie resztek jedzenia, zwłaszcza mokrych, bardzo szybko prowadzi do powstawania nieprzyjemnego zapachu z odkurzacza. Dlatego bardzo ważne jest w tym przypadku regularne czyszczenie filtrów i wymienianie worków. Oprócz tego warto zastosować domowy sposób na zapach z odkurzacza. Wsyp 2 łyżeczki do worka i umieść go w urządzeniu, a brzydkie zapachy znikną.

Sposób na brzydki zapach w odkurzaczu

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na brzydki zapach z odkurzacza jest trik z sodą oczyszczoną. Wystarczy, że do czystego worka lub pojemnika wsypiesz 2 łyżeczki sody oczyszczonej i umieścisz go w swoim urządzeniu. Soda oczyszczona jest znana ze swoich właściwości neutralizujących wszelkie zapachy, nawet te nieładne. Bardzo szybko się z nimi upora. Możesz też umieścić w odkurzaczu wacik zapachowy. Nasącz wacik kilkoma kroplami ulubionego olejku eterycznego (np. lawendowego, cytrynowego, eukaliptusowego) i umieść go w worku/pojemniku na kurz lub w pobliżu filtra.

Jak pozbyć się brzydkiego zapachu z odkurzacza?

W walce z brzydkim zapachem z odkurzacza przede wszystkim opróżnij worek lub pojemnik na kurz. To tak naprawdę pierwszy i najważniejszy krok. Rób to regularnie, nawet jeśli worek nie jest jeszcze pełny. Najlepiej robić to na zewnątrz, aby uniknąć rozsypywania kurzu w domu. Jeśli używasz odkurzacza workowego, wymień worek na nowy. Jeśli masz odkurzacz bezworkowy, dokładnie umyj pojemnik na kurz ciepłą wodą z mydłem. Upewnij się, że jest całkowicie suchy przed ponownym użyciem. Następnie wyczyść lub wymień filtry. Większość filtrów można umyć ciepłą wodą z mydłem, a następnie dokładnie wysuszyć. Nie używaj odkurzacza z mokrymi filtrami! Jeśli filtry są bardzo brudne lub uszkodzone, wymień je na nowe. Na koniec wyczyść szczotkę, którą odkurzasz podłogi. Usuń z niej włosy, nitki i inne zanieczyszczenia owinięte wokół szczotki. Możesz użyć nożyczek lub specjalnego narzędzia do czyszczenia szczotek.