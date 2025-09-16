Wszyscy posiadacze podwórek przygotowują się na ten moment. Ostatni dzwonek, aby zadbać o swój trawnik przed zimą. Zabieg zabezpieczy trawę przed mrozem. Ostatnie koszenie trawy

Przygotuj trawnik na zimę, aby przetrwał mrozy i cieszył oko wiosną, wykonując kluczowy zabieg pielęgnacyjny.

Ostatnie koszenie jesienią jest niezbędne; dowiedz się, kiedy i w jakiej temperaturze gleby należy je wykonać, by zapewnić trawie zdrowie.

Poznaj zasady prawidłowego koszenia: optymalna wysokość źdźbeł i usuwanie liści to podstawa ochrony trawnika.

Ostatni dzwonek, aby zadbać o trawnik przed zimą

Choć pogoda za oknem wciąż nas rozpieszcza, to posiadacze podwórek już powoli przygotowują się do zimy. Bardzo ważne jest, aby odpowiednio wzmocnić i zabezpieczyć rośliny przed niskimi temperaturami, aby mogły w stanie spoczynku poczekać do wiosny. Dotyczy to również trawnika. Jesienią każdy posiadacz trawnika przed domem powinien wykonać jeden prosty, choć niezwykle ważny zabieg pielęgnacyjny na trawie, a mianowicie - jej ostatnie koszenie. To obok podlewania i nawożenia jedna z najważniejszych czynności, która wykonana w odpowiednim momencie pozwoli źdźbłom się zabliźnić do czasu wystąpienia mrozów i bez uszczerbku przetrwać nawet najtrudniejsze warunki pogodowe. A kiedy i jak wykonać ostatnie koszenie trawnika przed zimą?

Koszenie trawnika jesienią. Terminy

Ostatnie koszenie trawy jesienią jest kluczowe dla zdrowia trawnika w nadchodzącym sezonie. Kiedy kosić trawnik po raz ostatni? Najlepszym wskaźnikiem jest temperatura. Ostatnie koszenie powinno nastąpić, gdy trawa przestaje rosnąć, co zazwyczaj dzieje się, gdy temperatura gleby spada poniżej 10 stopni Celsjusza. W Polsce zwykle jest okres od połowy do końca października.

Ostatnie koszenie trawy. Jak wykonać je prawidłowo? Zasady

Bardzo ważne jest, aby podczas ostatnie koszenie trawy dobrze ustawić swoją kosiarkę. Najlepiej ustaw kosiarkę na nieco wyższą wysokość. Pozostawienie trawy nieco dłuższej (ok. 5-7 cm) pomoże jej przetrwać zimę. Dłuższe źdźbła lepiej chronią korzenie przed mrozem i wiatrem. Po zakończonym koszeniu dokładnie wygrab liście z trawnika. Zalegające liście ograniczają dostęp światła i powietrza, co sprzyja rozwojowi chorób grzybowych i pleśni.