Wyciskam kilka kropel i przecieram liście kwiatów przed świętami. Rośliny lśnią niczym pierwsza gwiazdka

Kurz na liściach roślin to nie tylko kwestia estetyki, ale i zdrowia – dla nas i dla kwiatów.

Zamiast gotowych nabłyszczaczy, wypróbuj domowe sposoby, które nie tylko usuną kurz, ale i odżywią Twoje rośliny.

Dowiedz się, jak skutecznie czyścić liście monstery, zamiokulkasa czy storczyka i sprawić, by lśniły blaskiem!

Kurz, który zbiera się na kwiatach, jest nie tylko nieestetyczny, ale także niezdrowy dla nas i dla roślin. Dlatego trzeba go systematycznie usuwać, a przy okazji warto zadbać o to, by liście pięknie błyszczały. Jak to zrobić? Oto odpowiedzi na pytania: jak myć liście roślin doniczkowych, czym nabłyszczać monsterę lub zamiokulkasa i jak wyczyścić liście kwiatów z kurzu.

Czym czyścić kwiaty, żeby błyszczały? Wlewam odrobinę na ściereczkę i przecieram monsterę

Każda z domowych roślin wymaga indywidualnej pielęgnacji, ale niektóre kwiaty doniczkowe mają podobne potrzeby. Jeśli liście roślin doniczkowych są drobne, to najprostszym sposobem oczyszczenia ich z kurzu będzie włożenie doniczki z kwiatem do wanny lub kabiny prysznicowej, zabezpieczenie ziemi folią (tak by nie przelać kwiatów) i skierowanie drobnego, spokojnego strumienia wody na liście. Taka metoda znakomicie sprawdzi się w przypadku beniaminka lub draceny. Jeśli kwiaty są duże i trudno je przenieść rozwiązanie może być spryskiwacz. Jeśli chodzi o starcie kurzu z monstery i zamiokulkasa zasady są podobne. W obu przypadkach warto także zastosować nabłyszczacz, dzięki któremu kurz będzie osadzał się na liściach znacznie wolniej. Do przecierania monstery i zamiokulkasa można wykorzystać wnętrze skórki od banana. Zawarty w niej fosfor i potas dodatkowo odżywią rośliny. Sprawdzi się także odgazowane piwo. Nałóż odrobinę popularnego napoju na miękką ściereczkę i delikatnie przetrzyj każdy liść, uważając, by nie uszkodzić jego struktury. Ten sposób także odżywi kwiaty i doda liściom blasku.

Olej do nabłyszczania kwiatów doniczkowych to zły pomysł, lepsza będzie woda z cytryną

Kolejnym sposobem na nabłyszczanie liści kwiatów domowych jest użycie oleju. Wystarczy dodać kilka kropel do wody, której używamy do przecierania rośliny. Jednak trzeba uważać, by nie przesadzić z ilością oliwy, bo nadmiar może zatkać receptory liści i doprowadzić do chorób rośliny. Sposób na nabłyszczanie liści olejem sprawdzi się w przypadku fikusa. Domowym nabłyszczaczem do kwiatów może być także woda z cytryną. Ten sposób znakomicie sprawdzi się w przypadku oczyszczania z kurzu liści storczyków. Woda z sokiem z cytryny ułatwi usunięcie zabrudzeń bez konieczności nadmiernego tarcia. To niezwykle ważne, bo liście łatwo uszkodzić. Żeby kwiaty były zdrowe, trzeba uważać, by nie zarysować powierzchni. Do nabłyszczania liści storczyków użyj więc odstanej wody zmieszanej z kilkoma kroplami soku z cytryny. Taką miksturą przetrzyj liście przy pomocy wacików kosmetycznych.