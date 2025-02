Wyciśnij kilka kropel na ścierkę i umyj ramy okienne. Za żółtych plamach i osadach nie będzie śladu. Domowy płyń do czyszczenia ram okiennych, który ułatwi mycie okien

Wlej do butelki i spryskaj pościel, cudowny zapach utuli cię do snu. Naturalne perfumy do sypialni

Mycie ram okiennych to czynność, o której nie powinniśmy zapominać. Warto przeznaczyć dodatkowe kilka minut podczas mycia okien na dokładne wyczyszczenie ram okiennych. Zbierają się bowiem na nich te same zabrudzenia, co na szybach. Dodatkowo powierzchnie PCV, z których najczęściej wykonywane są ramy okienne chłoną zabrudzenia. Żółte plamy i osady z powietrza wżerają się w tego rodzaju powierzchnie. Często do mycia ram okiennych polecany jest ocet. Faktycznie jego kwasowa formuła świetnie radzi sobie z tego typu zabrudzeniami, ale może być czasami zbyt intensywna. Aby skorzystać z białego octu podczas mycia ram okiennych wystarczy, że wymieszasz go z wodą w równych proporcjach i spryskasz tym ramy okienne. Na bardzo duże zabrudzenia możesz wykorzystać nierozcieńczony ocet i zostawić go na plamie na kilka minut. W ten sposób ocet rozpuści wszystkie zabrudzenia pozostawiając powierzchnie ramy okiennych w idealnej czystości.

Wyciśnij kilka kropel i przetrzyj ramy okienne. Ten płyn działa ja ocet ale jest delikatniejszy

Alternatywą dla octu jest sok z cytryny. Ma to podobne właściwości, jak ocet ale jest delikatniejszy i bezpieczniejszy dla wielu powierzchni. Na mokrą ścierkę zaaplikuj kilka kropel płynu do mycia na naczyń oraz kilka kropel świeżego soku z cytryny. Przetrzyj tym ramy okienne. Zrób to dokładnie, nie pomijaj zakamarków. Wyczyść rany okienne z zewnątrz oraz od wewnątrz. Następnie przetrzyj wszystko do sucha. Sok z cytryny świetnie usunie żółte zabrudzenia oraz osady ze smogu u inne zanieczyszczenia. Stosuj tę metodę za każdym razem, gdy myjesz okna. Dzięki temu ramy okienne pozostaną białe i czyste przez długie lata.

