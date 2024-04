Wymieszaj w proporcjach 1:1, dodaj olejek i spryskaj framugi. Działa lepiej niż muchozol. Wstrętne muchy będą omijać Twój dom z daleka. Jak odstraszyć muchy

Wymieszaj te składniki i dodaj olejek eteryczny. Naturalny spray skutecznie przepędzi muchy

Muchy, przez niektórych nazywane również pomiotami szatana, to wyjątkowo uciążliwe owady. Co prawda, muchy raczej nie gryzą, to i tak mogą być niebezpieczne. Muchy to brudne owady i mogą przenosić różne choroby. Bzyczenie much w domu to dźwięk, który denerwują każdego. Gdy robi się się cieplej muchy stają się aktywne i zaczynają wlatywać do domów i mieszkań. Muchy trafią wyczuwać zapach żywności nawet z 700 metrów. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na muchy są specjalnie preparaty blokujące im drogę. Są to jedna silnie chemiczne spray'e, które mogą być potencjalnie niebezpiecznie dla dzieci oraz zwierząt domowych. Coraz więcej osób szuka naturalnych zamienników. Takim może okazać domowy spray na muchy. Wystarczy, że do butelki z atomizerem wlejesz wodę i ocet w proporcjach 1:1 oraz dodasz kilkadziesiąt kropli olejku eterycznego. Najlepsze działanie odstraszające będzie miała olejek lawendowy, miętowy, waniliowy oraz ten na bazie bergamotki. Tak przygotowaną mieszanką spryskaj wszystkie framugi, okna oraz inne miejsca, przez które muchy dostają się do wnętrza domu.

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed muchami?

W sezonie wiosennym i letnim warto zabezpieczyć dom i mieszkanie przed muchami. Kluczem jest zachowanie czystości. Muchy lubią brud i nieprzyjemne zapach. Z tego powodu wiosną i latem należy regularnie wyrzucać śmieci i nie zostawiać biodegradowalnych odpadów na wierzchu. Skutecznie są również moskitiery montowane na okna oraz drzwi balkonowe. To świetnie rozwiązanie, które zablokuje drogę owadów do mieszkania.

Kwiaty szczęścia i bogactwa. Ustaw je na parapecie – unikniesz chorób i pecha