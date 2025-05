Zmiel i podlewaj pelargonie w maju i czerwcu, a będą kwitły jak szalone. Bogaty koktajl przyspieszy kwitnienie i wzmocni roślinę. Naturalny nawóz do pelargonii

Wystarczy, że w maju rozsypiesz to wokół borówki amerykańskiej, a latem zbierzesz kosze owoców. Z tego naturalnego nawozu korzystają profesjonalni botanicy. Domowa odżywka do borówki amerykańskiej

Pelargonie to jedne z najpopularniejszych kwiatów na polskich balkonach. Zawdzięczają tę sławę barwnym kwiatom, ale także faktem, ze są naprawdę proste w pielęgnacji. Jednak jeśli chcemy, aby zachwycały nas swoim wyglądem przez cały sezon, potrzebują odpowiedniej dawki składników odżywczych, gdyż są roślinami o dużych wymaganiach pokarmowych. Intensywne kwitnienie i bujny wzrost liści pochłaniają ogromne ilości składników odżywczych z gleby. W doniczkach, gdzie przestrzeń dla korzeni jest ograniczona, zasoby te szybko się wyczerpują. Dlatego nawożenie pelargonii to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim zdrowia i witalności roślin. Czym zatem nawozić pelargonie, aby pięknie i gęsto zakwitły? Świetnie sprawdzi się naturalny nawóz do pelargonii na bazie skórek bananów.

Naturalny nawóz do pelargonii na kwitnienie. Jak go przygotować ze skórek bananów?

Skórki od banana zawierają duże ilości potasu, ale także fosfor, magnez i wapń. Potas jest kluczowym składnikiem odżywczym dla pelargonii, ponieważ stymuluje tworzenie pąków kwiatowych i intensyfikuje barwę kwiatów, a także zwiększa odporność roślin na choroby i szkodniki. Dlatego, jeśli Twoje pelargonie marnie kwitną to zastosuj ten naturalny nawóz na bazie skórek banana i stosuj go w maju i czerwcu. Jak go przygotować?

Zbierz kilka skórek od banana. Pokrój skórki na mniejsze kawałki. Umieść skórki w słoiku lub innym naczyniu i zalej je ciepłą wodą. Odstaw na 24-48 godzin. Przecedź napar i rozcieńcz go wodą w proporcji 1:1. Podlewaj pelargonie naparem raz na 2-3 tygodnie.